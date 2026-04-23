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    Wenn KI Asphalt mischt

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    Wie Forschung und Entwicklung die Baubranche verändert

    Forschung und Entwicklung gelten gemeinhin als Domäne der Pharma- oder Technologiebranche. Doch auch in der Baubranche ist F&E längst kein Randthema mehr, sondern eine strategische Notwendigkeit.

     

    Der Druck, Bauprozesse effizienter, sicherer und klimafreundlicher zu gestalten, treibt Unternehmen wie die börsennotierte PORR Group (ISIN: AT0000609607) dazu, erhebliche Ressourcen in die Entwicklung neuer Technologien, Materialien und digitaler Lösungen zu investieren.

     

    SmartStreet: KI optimiert Beton- und Asphaltmischungen

     

    Ein aktuelles Beispiel für angewandte Bauforschung ist das Projekt „SmartStreet“, das PORR gemeinsam mit dem Arbeitsbereich für Materialtechnologie der Universität Innsbruck realisiert. Das Forschungsprojekt, das von Oktober 2025 bis Oktober 2028 läuft und durch die österreichische Förderungsgesellschaft FFG gefördert wird, verfolgt folgendes Ziel: Eine künstliche Intelligenz soll lernen, vorherzusagen, welche mechanischen Eigenschaften Asphalt oder Beton aufweisen werden, wenn recyceltes Gesteinsmaterial in unterschiedlichen Mengen und Körnungen beigemischt wird.

     

    Der Hintergrund ist ein reales Produktionsproblem. Wer recycelte Gesteinskörnung statt natürlicher Materialen einsetzt, verändert die Kennwerte des Endprodukts – und damit potenziell auch die Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Bisher ließen sich diese Eigenschaften nur durch aufwändige Labortests mit unterschiedlichen Rezepturen ermitteln. Ein neuronales Netz soll diesen Prozess künftig deutlich verkürzen. Als Datenbasis dienen unter anderem Berechnungsergebnisse, Versuchsdaten und künftige Messwerte, die das Modell laufend verbessern. Laut PORR handelt es sich dabei nach eigenem Kenntnisstand um das erste Forschungsprojekt dieser Art weltweit.

     

    Das Projekt passt in eine größere industriepolitische Debatte: Zement als Bindemittel ist für rund acht Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. In Österreich allein wurden 2024 etwa 12,3 Mio. m³ Beton produziert. Jede Optimierung des Recyclinganteils wirkt sich damit unmittelbar auf die CO₂-Bilanz der gesamten Baubranche aus.

     

    Vom Baustellenroboter bis zur digitalen Baulogistik

     

    Die F&E-Aktivitäten von PORR beschränken sich nicht auf Baustoffe. Im Bereich Digitalisierung der Baulogistik (Electronic Data Interchange) wurde zum Beispiel gemeinsam mit Branchenpartnern das Joint Venture SEQUELLO gegründet – eine digitale Plattform, die Bestell-, Liefer- und Rechnungsprozesse automatisiert. Im Jahr 2024 wurden über SEQUELLO erstmals 1.000 Baustellen und 1 Million Kubikmeter Material vollständig digital abgewickelt. Im Bereich Maschinentechnik und Vermessung (Electronic Digitalisation Support) werden Maschinen-Assistenzsysteme zur Verdichtungskontrolle, 3D-Maschinensteuerungen sowie Drohnenvermessung und Laserscanning weiterentwickelt. Diese Technologien erhöhen die Präzision auf der Baustelle und reduzieren manuelle Aufzeichnungsarbeit erheblich. Außerdem entwickelt die PORR praxisnahe Lösungen in Zusammenarbeit mit diversen Forschungseinrichtungen und Industriepartnern.

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