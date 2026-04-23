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    TSMC verzichtet auf neueste ASML-Systeme wegen Kosten

    Für Sie zusammengefasst
    • TSMC verzichtet vorerst auf ASMLs neueste Systeme
    • Neue EUV-Anlagen sollen 2027 und 2028 in Serie
    • ASMLs EUV-Systeme für KI-Chips kosten über 350 Mio
    TSMC verzichtet auf neueste ASML-Systeme wegen Kosten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Chipausrüster ASML muss einen Dämpfer hinnehmen. Sein prominentester Kunde, der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC , will auf ASML-Lithografiesysteme der neuesten Generation zunächst verzichten, um Kosten zu sparen. Ein Einsatz der modernen Systeme sei derzeit nicht geplant, erklärte Kevin Zhang, stellvertretender Co-Chief Operating Officer von TSMC gegenüber Journalisten. Die Aktie von ASML geriet am Donnerstag im frühen Handel unter Druck und fiel um 2,3 Prozent.

    TSMC wolle mit den aktuellen Ultraviolett-Lithografie-Anlagen (EUV) weitermachen, so Zhang. Er fügte hinzu, die EUV-Maschinen der neuesten Generation seien "sehr, sehr teuer". So sollen die neuesten Systeme mehr als 410 Millionen Dollar (350 Mio Euro) pro Stück kosten, während das Einstiegsniveau für EUV-Litografiesysteme derzeit bei mehr als 200 Millionen Dollar liegt. Laut Bloomberg-Daten ist TSMC der größte Kunde von ASML.

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    ASML hat bisher in Aussicht gestellt, dass die Anlagen 2027 und 2028 in die Serienproduktion gehen werden. Sie sollen helfen, den Umsatz bis 2030 auf bis zu 60 Milliarden Euro zu treiben. Die Technologieentscheidungen von TSMC haben weitreichende Auswirkungen auf die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen ist der größte Abnehmer von Ausrüstung und verfügt über das größte Budget für neue Werke und Anlagen. TSMC ist außerdem führend bei Fertigungstechniken, die häufig von Wettbewerbern nachgeahmt werden.

    Die neuesten EUV-Systeme von ASML sollen vor allem für die Produktion von KI-Chips von Vorteil sein. TSMC hat eigenen Angaben zufolge eine sehr geringe Anzahl dieser Anlagen gekauft, sie aber bisher nur für Forschungszwecke und nicht für die Massenproduktion eingesetzt. Zhang erklärte, das Unternehmen suche nach Möglichkeiten, seine Chips auch ohne die neuen hochauflösende EUV-Anlagen herzustellen./nas/lew/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 1.214 auf Tradegate (23. April 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um -2,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 469,27 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.565,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00EUR was eine Bandbreite von +7,38 %/+32,17 % bedeutet.




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