Heute Nacht stieg der Ölpreis massiv an, die Aktienmärkte stark unter Druck nach Meldungen von Explosionen im Iran! Was ist passiert? Vermutlich handelte es sich um Verteidigungsübungen - aber auffallend ist, dass kurz vorher große Wetten auf einen steigenden Ölpreis eingegangen wurden. Spätestens seit den Tweets des iranischen Parlamentssprechers Ghalibaf über den Ölpreis und Befehle im Bloomberg-Terminal wissen wir, dass der Iran verstanden hat, dass fallende Aktienmärkte und eine stark steigender Ölpreis Trump unter Druck setzen - das ist seine große Achillesverse. Laut Medien hat Trump dem Iran eine Frist bis Sonntag gegeben für Verhandlungen - aber Teheran setzt eher auf Eskalation, solange Trump seine Blockade der Strasse von Hormus nicht aufgibt..

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Das Video "Iran: Ölpreis und Aktienmärkte als Waffe gegen Trump!" sehen Sie hier..