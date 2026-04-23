Videoausblick
Iran: Ölpreis und Aktienmärkte als Waffe gegen Trump!
Der Iran hat verstanden, dass fallende Aktienmärkte und eine stark steigender Ölpreis Trump unter Druck setzen
Heute Nacht stieg der Ölpreis massiv an, die Aktienmärkte stark unter Druck nach Meldungen von Explosionen im Iran! Was ist passiert? Vermutlich handelte es sich um Verteidigungsübungen - aber auffallend ist, dass kurz vorher große Wetten auf einen steigenden Ölpreis eingegangen wurden. Spätestens seit den Tweets des iranischen Parlamentssprechers Ghalibaf über den Ölpreis und Befehle im Bloomberg-Terminal wissen wir, dass der Iran verstanden hat, dass fallende Aktienmärkte und eine stark steigender Ölpreis Trump unter Druck setzen - das ist seine große Achillesverse. Laut Medien hat Trump dem Iran eine Frist bis Sonntag gegeben für Verhandlungen - aber Teheran setzt eher auf Eskalation, solange Trump seine Blockade der Strasse von Hormus nicht aufgibt..
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Das Video "Iran: Ölpreis und Aktienmärkte als Waffe gegen Trump!" sehen Sie hier..