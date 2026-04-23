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    Iran: Ölpreis und Aktienmärkte als Waffe gegen Trump!

    Der Iran hat verstanden, dass fallende Aktienmärkte und eine stark steigender Ölpreis Trump unter Druck setzen

    Heute Nacht stieg der Ölpreis massiv an, die Aktienmärkte stark unter Druck nach Meldungen von Explosionen im Iran! Was ist passiert? Vermutlich handelte es sich um Verteidigungsübungen - aber auffallend ist, dass kurz vorher große Wetten auf einen steigenden Ölpreis eingegangen wurden. Spätestens seit den Tweets des iranischen Parlamentssprechers Ghalibaf über den Ölpreis und Befehle im Bloomberg-Terminal wissen wir, dass der Iran verstanden hat, dass fallende Aktienmärkte und eine stark steigender Ölpreis Trump unter Druck setzen - das ist seine große Achillesverse. Laut Medien hat Trump dem Iran eine Frist bis Sonntag gegeben für Verhandlungen - aber Teheran setzt eher auf Eskalation, solange Trump seine Blockade der Strasse von Hormus nicht aufgibt..

    Hinweis aus Video:

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    Das Video "Iran: Ölpreis und Aktienmärkte als Waffe gegen Trump!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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