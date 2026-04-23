Stabilus Aktie legt am 23.04.2026 stark zu

Die Stabilus Aktie konnte bisher um +5,30 % auf 17,890€ zulegen. Das sind +0,900 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Stabilus Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,24 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 17,890€, mit einem Plus von +5,30 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Stabilus ist ein globaler Marktführer in der Bewegungssteuerung mit innovativen Lösungen und starker Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Stabilus Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,30 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stabilus Aktie damit um -4,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,11 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Stabilus eine negative Entwicklung von -16,44 % erlebt.

Während Stabilus heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,34 %. Damit gehört Stabilus heute zu den auffälligeren Werten.

Stabilus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,99 % 1 Monat +14,11 % 3 Monate -10,30 % 1 Jahr -21,69 %

Informationen zur Stabilus Aktie

Stand: 23.04.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 25 Mio. Stabilus Aktien. Damit ist das Unternehmen 436,70 Mio.EUR € wert.

Stabilus hat vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht, die eine Margenüberraschung zeigen, da das bereinigte EBIT 34,1 Mio. EUR erreichte und die Marge bei 11,2 % lag, beides über den Erwartungen. Der Umsatz von 304,9 Mio. EUR übertraf die Prognosen leicht, blieb jedoch im Jahresvergleich rückläufig, was auf anhaltende Nachfrageschwäche, insbesondere im Automobilsektor, hinweist.

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Stabilus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stabilus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stabilus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.