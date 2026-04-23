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    Chartanalyse

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    Danone-Aktie: Konsolidierung im Aufwärtstrend zwischen Hoch und Tief

    Die Danone-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren einen markanten Wandel vollzogen: vom Rückfall auf ein Mehrjahrestief hin zu einem robusten Aufwärtstrend, der nun in eine sensible Konsolidierungsphase zwischen zentralen Unterstützungs- und Widerstandszonen mündet.

    Chartanalyse - Danone-Aktie: Konsolidierung im Aufwärtstrend zwischen Hoch und Tief
    Foto: 4kclips - stock.adobe.com

    Drei-Jahres-Bild: Vom Seitwärtstrend zum Aufwärtsschub

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie von Danone einen klaren Wandel: Ausgehend von Kursen um 60 Euro im Frühjahr 2023 rutschte der Wert zunächst in eine Schwächephase und markierte Anfang Oktober 2023 bei 51,44 Euro das Drei-Jahres-Tief. Anschließend setzte eine nachhaltige Erholung ein, die 2024 in einen stabilen Aufwärtstrend überging. Dieser Trend kulminierte im November 2025 im Drei-Jahres-Hoch bei 79,46 Euro. Seitdem pendelt die Aktie unterhalb dieser Marke und konsolidiert die vorangegangenen Gewinne, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend bislang grundsätzlich zu brechen.

    Aktuelle Lage im Spannungsfeld zwischen Hoch und Tief

    Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 67,62 Euro (22.04.2026). Damit notiert Danone deutlich über dem Drei-Jahres-Tief von 51,44 Euro und hat mehr als die Hälfte der gesamten Spanne zwischen Tief und Hoch aufgeholt. Im Verhältnis zum Rekordniveau von 79,46 Euro bleibt jedoch ein Abstand von knapp 15 Prozent. Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit im oberen Mittelfeld des Drei-Jahres-Korridors: weit entfernt von einer Gefahrenzone, aber ebenso klar unterhalb der bisherigen Spitzenkurse, was Raum für weitere Bewegungen in beide Richtungen lässt.

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    200-Tage-Linie: Übergang in eine Konsolidierungsphase

    Die längerfristige Trendampel wird durch die 200-Tage-Linie bestimmt, die nach dem starken Anstieg 2024/2025 im Bereich um die niedrigen 70er Euro verläuft. Der aktuelle Kurs von 67,62 Euro liegt damit einige Prozent unter diesem Durchschnitt und signalisiert eine laufende Konsolidierung innerhalb eines zuvor etablierten Aufwärtstrends. Solange sich die Notierung nur moderat unter der 200-Tage-Linie bewegt und keine neuen markanten Tiefs ausbildet, spricht das eher für eine Verschnaufpause als für eine voll ausgeprägte Trendwende nach unten. Ein nachhaltiger Rücklauf über die gleitende Linie wäre hingegen ein wichtiges technisches Bestätigungssignal für Trendfolger.

    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 66 bis 67 Euro eine erste wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die zuletzt im März und April 2026 mehrfach getestet wurde. Fällt diese Zone, rückt der viel beachtete Bereich um 64 bis 65 Euro in den Fokus, der bereits 2024 und 2025 als Dreh- und Angelpunkt fungierte. Darunter wäre insbesondere die Region um 60 bis 61 Euro als starke mittelfristige Unterstützung zu nennen, aus der heraus der Aufwärtstrend ursprünglich gestartet ist. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 70 und 72 Euro auf spürbaren Widerstand. Ein Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung der Konsolidationszone bei 74 bis 76 Euro öffnen. Erst ein Anlauf auf den Bereich um 79 bis 80 Euro würde das Drei-Jahres-Hoch wieder ins Spiel bringen und den langfristigen Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigen.

    DANONE

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DANONE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,98, was eine Steigerung von +4,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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