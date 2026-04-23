Neuer DroneShield-Chef liefert – aber ohne den 750-Mio-Deal droht Anlegerfrust

Der australische Drohnenabwehrspezialist DroneShield hat nach den bereits veröffentlichten Quartalszahlen im Earnings Call vor allem den Ausblick und einen möglichen Großauftrag in den Mittelpunkt gerückt. Beim ersten öffentlichen Auftritt des neuen CEO Angus Bean betonte das Management die gestiegene Planungssicherheit für das laufende Geschäftsjahr. Bereits jetzt seien 154,8 Millionen australische Dollar (rund 92 Millionen Euro) an Erlösen zugesagt, nach 94,4 Millionen zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Bean sprach von einem "herausragenden Ergebnis" für ein Unternehmen, das vor wenigen Jahren auf Jahresbasis noch deutlich kleiner gewesen sei.

Ein weiterer Fokus liegt auf dem margenstarken Softwaregeschäft. Die SaaS-Erlöse stiegen im ersten Quartal um 205 Prozent auf 5,1 Millionen australische Dollar. Damit macht das wiederkehrende Geschäft inzwischen knapp sieben Prozent des Gesamtumsatzes aus. Langfristig soll der Anteil auf mehr als 30 Prozent steigen. Gleichzeitig verwies das Unternehmen auf eine starke Finanzlage. Der operative Cashflow erreichte mit 24 Millionen australischen Dollar einen Rekordwert, die liquiden Mittel liegen bei mehr als 200 Millionen australischen Dollar (rund 119 Millionen Euro). Damit will DroneShield sein Wachstum und ein Forschungsbudget von 70 Millionen australischen Dollar ohne Kapitalerhöhung finanzieren.