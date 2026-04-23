Der Markt wird ungeduldig
Neuer DroneShield-Chef liefert – aber ohne den 750-Mio-Deal droht Anlegerfrust
Der neue CEO hat starke Signale zu Wachstum, Cash und Expansion gesendet. Doch bei der Frage, auf die viele Anleger warten, bleibt DroneShield weiter vage.
- Neuer CEO betont Wachstum, Cash und Expansion
- SaaS-Erlöse um 205 Prozent, Anteil nun 7 Prozent
- Möglicher Folgeauftrag von 750 Mio USD weiterhin unklar
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Der australische Drohnenabwehrspezialist DroneShield hat nach den bereits veröffentlichten Quartalszahlen im Earnings Call vor allem den Ausblick und einen möglichen Großauftrag in den Mittelpunkt gerückt. Beim ersten öffentlichen Auftritt des neuen CEO Angus Bean betonte das Management die gestiegene Planungssicherheit für das laufende Geschäftsjahr. Bereits jetzt seien 154,8 Millionen australische Dollar (rund 92 Millionen Euro) an Erlösen zugesagt, nach 94,4 Millionen zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Bean sprach von einem "herausragenden Ergebnis" für ein Unternehmen, das vor wenigen Jahren auf Jahresbasis noch deutlich kleiner gewesen sei.
Ein weiterer Fokus liegt auf dem margenstarken Softwaregeschäft. Die SaaS-Erlöse stiegen im ersten Quartal um 205 Prozent auf 5,1 Millionen australische Dollar. Damit macht das wiederkehrende Geschäft inzwischen knapp sieben Prozent des Gesamtumsatzes aus. Langfristig soll der Anteil auf mehr als 30 Prozent steigen. Gleichzeitig verwies das Unternehmen auf eine starke Finanzlage. Der operative Cashflow erreichte mit 24 Millionen australischen Dollar einen Rekordwert, die liquiden Mittel liegen bei mehr als 200 Millionen australischen Dollar (rund 119 Millionen Euro). Damit will DroneShield sein Wachstum und ein Forschungsbudget von 70 Millionen australischen Dollar ohne Kapitalerhöhung finanzieren.
Im Mittelpunkt vieler Anlegerfragen stand zudem ein möglicher Folgeauftrag im Volumen von 750 Millionen US-Dollar. Bean erklärte, DroneShield sei als bisheriger Technologieanbieter gut positioniert. Konkrete Neuigkeiten zum Vergabeprozess nannte das Unternehmen jedoch nicht. Gerade diese Frage dürfte für viele Investoren kurzfristig der wichtigste Kurstreiber bleiben.
Parallel treibt DroneShield die internationale Expansion voran. In Amsterdam wurde bereits ein europäischer Hauptsitz mit lokaler Fertigung eröffnet. Die Produktionskapazität soll von rund 500 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 auf 2,4 Milliarden US-Dollar bis Ende 2026 steigen. Die Vertriebspipeline umfasst nach Unternehmensangaben 2,2 Milliarden US-Dollar über 312 Projekte weltweit.
Kritischer äußerte sich Jefferies. Das Analysehaus bemängelte eine nachträgliche Umsatzanpassung für das März-Quartal. Der zunächst gemeldete Umsatz von rund 63 Millionen australischen Dollar wurde später auf etwa 74 Millionen erhöht, nachdem Kundenabnahmen erst nach der ersten Veröffentlichung erfolgt seien. Jefferies sprach von "zeitlichem Rauschen" statt neuer Nachfrage, senkte das Kursziel von 3,70 auf 3,40 australische Dollar und bestätigte die Einstufung "Hold".
Die Aktie von DroneShield zeigte sich zuletzt volatil. Nach einem Plus von 5,5 Prozent in Australien drehte das Papier später ins Minus und schloss 2,9 Prozent schwächer.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion