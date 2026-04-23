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    450 Euro Kursziel: Warum Goldman Sachs jetzt auf Allianz setzt

    Goldman Sachs hebt Allianz auf Kaufen und sieht 16 % Kurspotenzial. Die Begründung überrascht: KI, autonome Autos und Private Credit seien keine Bedrohung, sondern die nächste große Chance für den Versicherungsriesen.

    Für Sie zusammengefasst
    Upgrade für Dividenden-Perle - 450 Euro Kursziel: Warum Goldman Sachs jetzt auf Allianz setzt
    Foto: wO-Gemini

    Goldman Sachs hat die Aktie des Münchner Versicherungskonzerns Allianz von Halten auf Kaufen hochgestuft. Die Analysten begründen das Votum mit einer These, die den Markt überraschen dürfte: Die Megatrends Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren könnten sich für Allianz von einer Gefahr in einen Vorteil verwandeln.

    Das Kursziel legt die US-Großbank auf 450 Euro fest, ein Aufschlag von mehr als 16 Prozent zum aktuellen Niveau.

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    Allianz-Aktionäre hatten in den vergangenen zwölf Monaten einige volatile Monate hinter sich. Schlagzeilen über den Einsatz von KI-Chatbots beim Direktvertrieb von Versicherungen, die Partnerschaft zwischen Tesla und dem US-Insurtec Lemonade sowie Sorgen um das Engagement im privaten Kreditmarkt hatten den Kurs zeitweise unter Druck gesetzt – obwohl das operative Geschäft glänzte. Goldman Sachs hält diese Kursreaktionen für überzogen.

    Beim Thema Private Credit etwa kalkulieren die Analysten im schlimmsten Fall mit Verlusten, die selbst vor Verwertungserlösen unter einem Prozent der Marktkapitalisierung lägen. Der Grund: Allianz nutze weniger Hebel als US-Wettbewerber, investiere überwiegend in Investment-Grade-Papiere und unterliege dem Solvency-II-Rahmen, der riskante Strukturen systematisch benachteilige.

    Ähnlich entspannt fällt das Urteil beim Thema autonome Fahrzeuge aus. Zwar könnten selbstfahrende Autos den Schadenpool im Privatkundengeschäft langfristig deutlich schrumpfen lassen – die Analysten schätzen den Rückgang bis 2050 auf rund ein Drittel. Doch Allianz verdiene im Kfz-Privatkundengeschäft nur etwa zehn Prozent seines operativen Gewinns. Das Firmenkundengeschäft und bestehende Partnerschaften mit Fahrzeugherstellern könnten Verluste im Retail-Segment mehr als kompensieren.

    Beim dritten Streitpunkt – KI im Versicherungsvertrieb – verweisen die Analysten auf Allianz' Technologiebudget von rund 6,5 Milliarden Euro jährlich, das nach eigenen Angaben das größte der globalen Versicherungsbranche ist. Zudem sei der Konzern bereits als Underwriter hinter dem vieldiskutierten ChatGPT-Versicherungsanbieter Tuio aktiv – als Profiteur, nicht als Verlierer des Wandels. Die Analysten schreiben, Allianz sei "gut positioniert", die Disruption als Chance zu nutzen, nicht als Risiko zu erleiden.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 386,2EUR auf Tradegate (23. April 2026, 13:40 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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