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    Libyen

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    Gastanker 'komplett außer Kontrolle'

    Für Sie zusammengefasst
    • Abschleppversuch der Arctic Metagaz scheiterte
    • Kabel riss bei schlechter Witterung Tanker treibt
    • Tanker mit Flüssiggas und Diesel bedroht Umwelt
    Libyen - Gastanker 'komplett außer Kontrolle'
    Foto: Siarhei - 356130783

    TRIPOLI (dpa-AFX) - Im Mittelmeer ist ein erneuter Einsatz zum Abschleppen des manövrierunfähigen Flüssigerdgastankers "Arctic Metagaz" gescheitert. Beim versuchten Abschleppen sei am Mittwoch ein Kabel wegen schlechter Wetterbedingungen gerissen, teilte die libysche Hafen- und Seefahrtsbehörde der Regierung in Tripolis mit. Das russische Gastankschiff sei "komplett außer Kontrolle" und treibe nördlich der Küstenstadt Bengasi auf offener See.

    Weil der Tanker Flüssiggas und Diesel geladen hat, könnte bei einem Leck oder größerem Schaden eine Umweltkatastrophe im Mittelmeer drohen. Schiffe in der Gegend wurden aufgerufen, das Gebiet mit äußerster Vorsicht zu durchfahren und einen Abstand von mindestens fünf Seemeilen zum Tankschiff einzuhalten. Wer dort ein Gasleck, Rauch oder eine Änderung beim Auftrieb des Schiffs bemerke, solle dies sofort melden.

    Die "Arctic Metagaz" war Anfang März vor der Küste Libyens nach Explosionen in Brand geraten. Russland wirft der Ukraine vor, das Schiff mit Wasserdrohnen angegriffen zu haben. Kiew hat den Vorfall offiziell nicht kommentiert. Die 30 Mann starke Besatzung wurde gerettet. Das Schiff ist seitdem führerlos. Zuvor war bereits eine Abschleppoperation aufgrund schlechter Wetterbedingungen gescheitert./jot/DP/nas





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