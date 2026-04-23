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    US-Medienbericht

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    Mögliche Marihuana-Neueinstufung: Cannabis-Aktien knallen hoch! Aber . . .

    Laut einem Medienbericht plant das US-Justizministerium eine zeitnahe Neueinstufung der Droge Marihuana. Daraufhin legten zahlreiche Cannabis-Aktien kräftig zu. Aber die Mühlen in Washington mahlen langsam.

    US-Medienbericht - Mögliche Marihuana-Neueinstufung: Cannabis-Aktien knallen hoch! Aber . . .
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Zahlreiche Cannabis-Aktien haben den US-Handel am Mittwoch mit zweistelligen Kursgewinnen abgeschlossen. Nach Börsenschluss legten einige Werte sogar noch weiter zu. Auslöser war ein Bericht von Bloomberg, demzufolge das US-Justizministerium Marihuana schon sehr bald von der strengsten Drogen-Kategorie "Schedule I" in die mildere Kategorie "Schedule III" umstufen könnte. "Drug Schedules" sind in den USA gesetzliche Kategorien zur Einstufung von Drogen nach Nutzen und Risiko.

    Die Tilray-Aktie hat den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Plus von 14 Prozent abgeschlossen. Vorbörslich stieg sie noch einmal um vier Prozent auf 8,20 US-Dollar.  Canopy Growth ging sogar mit einem Plus von 21,15 Prozent aus dem Handel. Vorbörslich legte sie noch einmal um rund drei Prozent auf 1,42 US-Dollar zu (Stand: 11:45 Uhr MESZ).

    Der AdvisorShares Pure US Cannabis ETF schloss mit einem Plus von mehr als 19 Prozent ab und legte vorbörslich um weitere knapp drei Prozent zu.

    Der Grund für die Euphorie: Eine Neueinstufung würde Marihuana zwar nicht landesweit legalisieren. Für die Unternehmen wäre der Schritt dennoch ein echter Gamechanger. Denn damit könnte eine Steuerlast fallen, die viele Geschäftsmodelle bislang massiv belastet. Green Thumb Industries kam 2025 laut Bloomberg auf eine Steuerquote von 56 Prozent. Der übliche US-Unternehmenssteuersatz lag im selben Jahr bei 21 Prozent.

    Dazu käme ein zweiter Hebel: Mehr klinische Forschung könnte möglich werden. Präsident Donald Trump hatte die Neueinstufung bereits im Dezember per Dekret angestoßen und machte zuletzt öffentlich Druck, weil der Prozess aus seiner Sicht zu langsam vorankommt.

    Tatsächlich hatte Bloomberg berichtet, dass die Neueinstufung bereits am Mittwoch erfolgen könnte. Auf der Website der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA (Drug Enforcement Administration) ist Cannabis allerdings weiterhin als "Schedule I"-Droge gelistet. Auch auf der Website des US-Justizministeriums findet sich bislang ebenfalls keine Pressemitteilung zu einer Neueinstufung von Cannabis (Stand: 23.04.2026, 11:53 Uhr MESZ).

    Ein Vertreter des Weißen Hauses erklärte gegenüber Barron’s, die Regierung arbeite daran, die im Dezember erlassene Verordnung von Präsident Donald Trump umzusetzen, in der die Aufsichtsbehörden angewiesen wurden, Marihuana "so zügig wie möglich" neu einzustufen. Das Justizministerium reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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