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    Warentest haftet für Folgen eines fehlerhaften Tests

    Für Sie zusammengefasst
    • Stiftung Warentest haftet für wirtschaftliche Folgen
    • OLG Frankfurt sprach Pyrexx hohen Schadenersatz zu
    • Landgericht soll Höhe des Schadenersatzes festlegen
    Warentest haftet für Folgen eines fehlerhaften Tests
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stiftung Warentest muss für die wirtschaftlichen Folgen eines von ihr beauftragten Tests haften. Das Oberlandesgericht Frankfurt sprach dem Rauchmelder-Hersteller Pyrexx einen Schadenersatz zu. Die genaue Höhe muss das Landgericht als Vorinstanz festlegen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

    Dem Berliner Mittelständler waren nach eigenen Angaben nach einem negativen Testurteil ("Mangelhaft (5,0)") aus dem Jahr 2020 Aufträge und Kunden verloren gegangen. Das habe das Unternehmen fast die Existenz gekostet. "Millionen Haushalte waren verunsichert, das Geschäft brach ein, jeder dritte Mitarbeiter verlor seinen Job", heißt es in einer Erklärung von Pyrexx. Das Unternehmen verlangt 7,7 Millionen Euro Schadenersatz

    In der ersten Instanz beim Landgericht Frankfurt hatte die Stiftung sämtliche Unterlassungsansprüche des Unternehmens anerkannt und das falsche Testergebnis zurückgezogen. Schadenersatz wollte die Stiftung aber nicht leisten und ging in dieser Frage in die Berufung. Den angekündigten erneuten Brandmelder-Test hat sie bislang nicht veröffentlicht./ceb/ben/DP/nas





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