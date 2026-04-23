DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Hold" belassen. Das Wachstum des ersten Quartals habe über den Markterwartungen gelegen, schrieb Tom Sykes in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Umsatzzahlen. Allgemein dürfte aber hinsichtlich des weiteren Trends nicht zu viel hineininterpretiert werden./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 373,9EUR auf Tradegate (23. April 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.