DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TUI auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tui nach der Senkung der Jahresziele von 12 auf 10,50 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sommerbuchungen seien aufgrund der abwartenden Haltung der Kunden zurückgegangen, schrieb Andre Juillard in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Reisen in den Mittelmeerraum könnten den Rückgang bei den Zielen Türkei, Zypern und Ägypten nicht kompensieren. Positiv sei allerdings, dass zwei Kreuzfahrtschiffe von Tui Cruises endlich den Arabischen Golf verlassen hätten und ab Mitte Mai wieder ihre regulären Fahrten aufnehmen könnten./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 6,722EUR auf Tradegate (23. April 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Andre Juillard

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,50

Kursziel alt: 12

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,50 € , was eine Steigerung von +55,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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