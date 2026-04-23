DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TUI auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tui nach der Senkung der Jahresziele von 12 auf 10,50 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sommerbuchungen seien aufgrund der abwartenden Haltung der Kunden zurückgegangen, schrieb Andre Juillard in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Reisen in den Mittelmeerraum könnten den Rückgang bei den Zielen Türkei, Zypern und Ägypten nicht kompensieren. Positiv sei allerdings, dass zwei Kreuzfahrtschiffe von Tui Cruises endlich den Arabischen Golf verlassen hätten und ab Mitte Mai wieder ihre regulären Fahrten aufnehmen könnten./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 6,722EUR auf Tradegate (23. April 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Andre Juillard
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,50
Kursziel alt: 12
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andre Juillard
Analysiertes Unternehmen: TUI
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