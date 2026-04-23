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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BILFINGER auf 'Buy'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BILFINGER auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn rechnet mit einem trägen Jahresstart des Dienstleistungskonzerns, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai schrieb. Der Umsatz dürfte um 3 Prozent und das operative Ergebnis (EBITA) um 5 Prozent angezogen haben./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,14 % und einem Kurs von 101,5EUR auf Tradegate (23. April 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Michael Kuhn
    Analysiertes Unternehmen: BILFINGER
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 130
    Kursziel alt: 130
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 130,00, was eine Steigerung von +28,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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