Tesla will Mitarbeiterzahl in deutschem Werk aufstocken
- Tesla stockt Belegschaft in Grünheide um 1.000 auf
- Wochenproduktion ab Q3 um circa 20 Prozent steigern
- Hunderte neue Arbeitskräfte für Batteriezellen gesucht
GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla will die Zahl der Beschäftigten in seinem einzigen europäischen Autowerk in Grünheide bei Berlin kurzfristig um 1.000 aufstocken. Das teilte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mit. Damit würden dort 11.700 Menschen arbeiten. Tesla begründet die Steigerung mit gestiegener Nachfrage. Vor etwas mehr als zwei Jahren arbeiteten dort rund 12.400 Beschäftigte.
"Die Geschäftsführung der Gigafactory Berlin-Brandenburg hat heute bekanntgegeben, dass sie bis Ende Juni 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen wird, um die Wochenproduktion ab dem 3. Quartal um circa 20 Prozent zu steigern", erklärte Tesla. Erste Einstellungen seien schon ab Mai geplant. "Dies ist eine direkte Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach dem Model Y."
Hunderte neue Beschäftigte für Batteriezellfertigung geplant
Tesla will nach eigenen Angaben außerdem voraussichtlich rund 500 Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer im Laufe des Jahres in feste, unbefristete Arbeitsverhältnisse übernehmen. Unabhängig davon habe die Suche nach mehreren hundert neuen Beschäftigten für die Batteriezellfertigung begonnen, die in der ersten Jahreshälfte 2027 starten soll.
Die Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg öffnete vor rund vier Jahren. Tesla-Chef Elon Musk will die Fabrik massiv ausbauen und nach eigenen Angaben "wahrscheinlich den größten Fabrikkomplex in Europa daraus machen". Der Ausbau lag wegen der Marktlage bisher in Wartestellung.
US-Präsident Donald Trump hatte eine US-Steuervergünstigung auslaufen lassen. Danach fielen die weltweiten Auslieferungen von Tesla kräftig. Der Elektroautobauer setzt verstärkt auf Roboter und Robotaxis. Das Unternehmen rechnet damit, dass sein fortgeschrittenes Fahrassistenzsystem, das Fahrern weitgehend die Steuerung abnehmen soll, in den kommenden Monaten in der ganzen EU zugelassen wird./vr/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,87 % und einem Kurs von 321,7 auf Tradegate (23. April 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -4,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 378,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von +8,65 %/+47,45 % bedeutet.
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Elon kann ja noch nicht mal sehr einfach zu kontrollierende Geschäftszahlen prognostizieren und dann einhalten. 20 Mrd. Capex war die Ansage dieses Jahr, 2.5 wurden es im Q1 (das liegt nur ganz leicht über dem Durschnitt der letzten zwei Jahre). D.h., dass die ganz grossen Baustellen noch nicht wirklich stattfinden und Geld kosten. Aber was macht Elon? Hey, by the way, wir werden Capex dieses Jahr doch eher 25 Mrd. haben. When in trouble, double.
Vielleicht sind die sehr niedrigen Erwartungen übertroffen worden, aber die Erwartungen waren auch mickrig.
Tesla ist und bleibt eine mittelgroße Autofirma, die erfolglos versucht, autonomes Fahren und Humanoide Roboter zu entwickeln. Bei beiden Entwicklungen sind sie zu spät dran und bei weitem nicht Marktführer. Das beste was Tesla hat, ist ein gut funktionierendes und auf AI basierendes Fahrassistenzsystem Level 2 ++, was aber aufgrund von Elon Musk falsch entwickelt wurde und aufgrund des Vision only Ansatzes und fehlender Sensor-Redundanzen NIEMALS die Genehmigung für Level 4 erhalten wird. Punkt
Kursziel: 1254,43 Euro
Fairer Wert: 19,45 Euro
Ach so, zum Thema Free Cash Flow: Wenn man in ein großes Investment geht, fallen die Investitionen nicht am Anfang an. Der große Hammer kommt in den nächsten Quartalen 😉