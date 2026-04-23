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    Tesla will Mitarbeiterzahl in deutschem Werk aufstocken

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla stockt Belegschaft in Grünheide um 1.000 auf
    • Wochenproduktion ab Q3 um circa 20 Prozent steigern
    • Hunderte neue Arbeitskräfte für Batteriezellen gesucht
    Tesla will Mitarbeiterzahl in deutschem Werk aufstocken
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla will die Zahl der Beschäftigten in seinem einzigen europäischen Autowerk in Grünheide bei Berlin kurzfristig um 1.000 aufstocken. Das teilte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mit. Damit würden dort 11.700 Menschen arbeiten. Tesla begründet die Steigerung mit gestiegener Nachfrage. Vor etwas mehr als zwei Jahren arbeiteten dort rund 12.400 Beschäftigte.

    "Die Geschäftsführung der Gigafactory Berlin-Brandenburg hat heute bekanntgegeben, dass sie bis Ende Juni 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen wird, um die Wochenproduktion ab dem 3. Quartal um circa 20 Prozent zu steigern", erklärte Tesla. Erste Einstellungen seien schon ab Mai geplant. "Dies ist eine direkte Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach dem Model Y."

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    Hunderte neue Beschäftigte für Batteriezellfertigung geplant

    Tesla will nach eigenen Angaben außerdem voraussichtlich rund 500 Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer im Laufe des Jahres in feste, unbefristete Arbeitsverhältnisse übernehmen. Unabhängig davon habe die Suche nach mehreren hundert neuen Beschäftigten für die Batteriezellfertigung begonnen, die in der ersten Jahreshälfte 2027 starten soll.

    Die Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg öffnete vor rund vier Jahren. Tesla-Chef Elon Musk will die Fabrik massiv ausbauen und nach eigenen Angaben "wahrscheinlich den größten Fabrikkomplex in Europa daraus machen". Der Ausbau lag wegen der Marktlage bisher in Wartestellung.

    US-Präsident Donald Trump hatte eine US-Steuervergünstigung auslaufen lassen. Danach fielen die weltweiten Auslieferungen von Tesla kräftig. Der Elektroautobauer setzt verstärkt auf Roboter und Robotaxis. Das Unternehmen rechnet damit, dass sein fortgeschrittenes Fahrassistenzsystem, das Fahrern weitgehend die Steuerung abnehmen soll, in den kommenden Monaten in der ganzen EU zugelassen wird./vr/DP/nas

    Tesla

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    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,87 % und einem Kurs von 321,7 auf Tradegate (23. April 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -4,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 378,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von +8,65 %/+47,45 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Charttechnik und mögliche Kursreaktionen auf die anstehenden Quartalszahlen – mit Chart-Updates und Einschätzungen einer leicht steigenden Tendenz. Diskutiert werden Bewertung und Fundamentaldaten: Autonomie als entscheidender Werttreiber, Zweifel an der Substanz, Befürchtungen zu enttäuschenden Q1-Zahlen sowie Einfluss von Öl, Inflation und Indexgewicht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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