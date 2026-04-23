US-Regierung investiert in diese Champions – welche lohnen sich für Anleger?

Anstatt lediglich Zuschüsse zu zahlen, die verloren gehen, setzt Washington auf Eigenkapitalbeteiligungen (Equity Stakes) und Optionsscheine (Warrants). Das Ziel: Der Staat will Kontrolle über Schlüsseltechnologien behalten und den Steuerzahler am künftigen Erfolg beteiligen. Die Schwerpunkte liegen auf Halbleitern, kritischen Mineralien und der Energieinfrastruktur.

Seit Beginn der neuen Amtszeit von Donald Trump im Januar 2025 erleben die USA einen Paradigmenwechsel: Weg von reinem Marktlibralismus, hin zu einem strategischen Staatskapitalismus. An mindestens 15 Unternehmen hat die US-Regierung Beteiligungen in letzter Zeit aufgebaut, wie aus Analysen des Council on Foreign Relations (CFR) hervorgeht. Dadurch sollen nationale Lieferketten gegen Krisen und den Systemwettbewerb mit China abgesichert werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Während einige dieser Deals Rettungsaktionen (wie bei Spirit Airlines) oder Kontrollinstrumente (die "Golden Share" bei US Steel) sind, bieten andere Firmen massiven politischen Rückenwind für Investoren.

Top 3: Die attraktivsten Aktien mit Staats-Rückenwind

Für Anleger sind vor allem jene Unternehmen interessant, die durch staatliche Beteiligungen nicht nur abgesichert sind, sondern einen (eigentlich unfairen) Wettbewerbsvorteil gegenüber der globalen Konkurrenz erhalten.

1. MP Materials – Das "Fort Knox" der Seltenen Erden

MP Materials ist für das Pentagon unverzichtbar, da es die einzige nennenswerte US-Quelle für Seltenerdmagnete betreibt.

- Der Staats-Deal: Im Juli 2025 schloss das Verteidigungsministerium ein Abkommen, das MP Materials eine Preisuntergrenze garantiert.

- Anleger-Perspektive: Die Aktie bietet Schutz vor Preisdumping aus China. Als vertikal integrierter Player (von der Mine bis zum fertigen Magneten) ist das Unternehmen im Zentrum der E-Mobilitäts- und Verteidigungswende.

- Der Aktienkurs hat in den vergangenen 12 Monaten mehr als 200 Prozent zugelegt, wobei es seit Jahresbeginn mit plus 26 Prozent etwas vorsichtiger voran geht.

2. Lithium Americas (LAC) – Der "Weiße Gold"-Garant

Ohne Lithium keine Batterien. Die US-Regierung hält rund 5 Prozent der Anteile von Lithium Americas und stützt das Megaprojekt Thacker Pass mit Milliarden-Krediten.

- Der Staats-Deal: Massive Kreditgarantien des Energieministeriums reduzieren das finanzielle Risiko des massiven Projektaufbaus erheblich.

- Anleger-Perspektive: Durch den direkten Einstieg des Staates und die Partnerschaft mit General Motors ist das Projektrisiko so gering wie bei kaum einem anderen Bergbauwert. Ein klassisches Wachstumsinvestment in nationale Versorgungssicherheit.

- Der Aktienkurs hat in 12 Monaten gut 80 Prozent zugelegt, seit Jahresbreginn allerdings nur noch 4,4 Prozent.

3. Intel Corp. (INTC) – Die nationale Chip-Wette

Intel ist das Herzstück des CHIPS Act. Mit einer staatlichen Beteiligung von knapp 10 Prozent ist der Konzern "too big to fail".

- Der Staats-Deal: Intel erhält nicht nur Subventionen, sondern der Staat fungiert als strategischer Ankeraktionär, um den Aufbau einer heimischen Foundry-Infrastruktur zu erzwingen.

- Anleger-Perspektive: Zwar ist der Wettbewerbsdruck durch Nvidia und TSMC hoch, doch die staatliche Flankierung garantiert Intel volle Auftragsbücher durch Regierungsstellen und schützt vor feindlichen Übernahmen.

- Die Aktie von Intel ist die erfolgreichste der drei und hat innerhalb eines Jahres 217 Prozent gewonnen, dovon seit Anfang Januar 66 Prozent.

Der Geheimtipp: USA Rare Earth (Pre-IPO)

Abseits der großen Börsenplätze gibt es ein Unternehmen, das Anleger auf der Watchlist haben sollten: USA Rare Earth.

Die US-Regierung hält hier eine Beteiligung von ca. 10 Prozent. Im Gegensatz zu reinen Minenbetreibern fokussiert sich USA Rare Earth auf die hochkomplexe Veredelung und Trennung von Seltenen Erden – ein Prozess, den China bisher fast weltweit monopolisiert.

Warum ein Geheimtipp? Das Unternehmen bereitet laut Marktgerüchten einen Börsengang (IPO) für Ende 2026 vor. Mit der US-Regierung als Partner im Rücken könnte dieses IPO zu einem der wichtigsten Ereignisse im Bereich der strategischen Rohstoffe werden. Wer frühzeitig auf den Trend der "Entkopplung von China" setzen will, sollte dieses Unternehmen im Auge behalten.

Fazit für Investoren:

Staatliche Beteiligungen wirken wie eine Versicherung nach unten. Dennoch sollten Anleger auf die Verwässerung ihrer Anteile achten, wenn der Staat seine Optionen zieht. Zwei Dinge sollten zudem unbedingt bedacht werden: Alle drei Unternehmen erzielen (noch?) keine verlässlichen Gewinne. Zudem ist ein Teil der Fantasie bereits eingepreist, wie die gute Performance der letzten 12 Monate belegt. Insgesamt aber macht die einmalige Kombination aus politischem Schutz und strukturellem Wachstum MP Materials, Lithium Americas und Intel derzeit mit zu den spannendsten Titeln im US-Sektor.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 57,44 $ , was einem Rückgang von -9,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer