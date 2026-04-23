TSMC-Aktie steigt: US-Ausbau und KI-Nachfrage treiben Chipgiganten

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company legte zuletzt um 5,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen mit neuen strategischen Entscheidungen überzeugte. Im Mittelpunkt stehen der Ausbau der US-Produktion sowie die zurückhaltende Haltung gegenüber den neuesten Lithografie-Maschinen von ASML Holding.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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TSMC plant, bis spätestens 2029 eine hochmoderne Anlage für Chip-Packaging im US-Bundesstaat Arizona in Betrieb zu nehmen. Damit erweitert der Konzern seine Fertigungstiefe vor Ort erheblich.

Bislang müssen viele in den USA produzierte Chips zur Endverarbeitung nach Taiwan transportiert werden – ein kostspieliger und zeitintensiver Schritt. Die neue Anlage soll genau dieses Problem lösen.

TSMC verzichtet auf ASMLs neueste Maschinen

Während TSMC seine geografische Präsenz ausbaut, zeigt sich das Unternehmen bei Investitionen in neue Fertigungstechnologien überraschend vorsichtig.

Der Konzern plant derzeit nicht, die neuesten High-NA-EUV-Lithografiemaschinen von ASML Holding einzusetzen. Diese gelten als nächste Generation der Chipproduktion, kosten jedoch mehr als 350 Millionen Euro pro Einheit.

Stattdessen setzt TSMC weiterhin auf bestehende EUV-Technologien, die nach Unternehmensangaben noch ausreichend Effizienzgewinne liefern.

KI-Boom treibt Umsatz und Gewinn

Fundamental bleibt TSMC auf Wachstumskurs. Im ersten Quartal 2026 konnte das Unternehmen den Umsatz um rund 41 Prozent auf etwa 35,9 Milliarden US-Dollar steigern.

Treiber dieser Entwicklung ist vor allem die ungebrochene Nachfrage nach KI-Chips. Anwendungen in Rechenzentren, autonomen Systemen und mobilen Geräten sorgen für eine nahezu vollständige Auslastung der Produktionskapazitäten.

Großkunden wie Nvidia und Apple ordern weiterhin massive Volumina an spezialisierten Prozessoren, die ausschließlich in den modernsten Fertigungsanlagen von TSMC produziert werden können.

Für das Gesamtjahr stellt das Management ein Umsatzwachstum von über 30 Prozent in Aussicht.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



