Lernen durch Verantwortung / 20 angehende Pflegefachkräfte leiten eine Woche den Stationsalltag (FOTO)
Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
Bad Neustadt a.d. Saale (ots) - Wie fühlt es sich an, plötzlich die
Verantwortung für eine ganze Station zu tragen? Genau das haben 20 angehende
Pflegefachkräfte der Berufsfachschule für Pflege der RHÖN-KLINIKUM AG
(https://www.campus-nes.de/campus-akademie/wir-ueber-uns.html) erlebt: Vom 11.
bis 17. April führten sie im Rahmen des Projekts "Azubis leiten eine Station"
eigenständig den Pflegedienst auf Station 3 der Abteilung für neurologische
Frührehabilitation der Neurologischen Klinik am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad
Neustadt.
Ob Dienstplangestaltung, Koordination von Abläufen oder die umfassende
Versorgung der Patientinnen und Patienten - die Auszubildenden meisterten
sämtliche Aufgaben des Pflegealltags in eigener Verantwortung. Ziel des Projekts
ist es, die angehenden Fachkräfte praxisnah auf ihren Beruf vorzubereiten und
ihnen frühzeitig Sicherheit im eigenständigen Handeln zu vermitteln.
Das Projekt bietet eine intensive und realitätsnahe Vorbereitung auf den
Berufsalltag. Begleitet durch das erfahrene Pflegeteam und qualifizierte
Praxisanleiterinnen verantworteten die angehenden Pflegefachkräfte unter anderem
die Überwachung und Dokumentation von Vitalparametern, die Vorbereitung und
Verabreichung von Medikamenten sowie administrative Prozesse wie
Patientenaufnahmen, die Begleitung ärztlicher Visiten und die Organisation von
Entlassungen.
Ein besonderer Fokus der Woche lag auf der interdisziplinären Zusammenarbeit.
Dabei geht es weniger um das reine Abarbeiten von Aufgaben als vielmehr um das
ganzheitliche Verständnis für klinische Abläufe. Die Auszubildenden mussten
Entscheidungen treffen, Prioritäten setzen und gleichzeitig den Überblick
behalten - auch in dynamischen Situationen. Dabei zeigte sich: Professionelle
Pflege bedeutet weit mehr als Fachwissen - sie erfordert Koordination,
Kommunikation und Verantwortungsbewusstsein.
"Mit dem Projekt 'Azubis leiten eine Station' bieten wir unseren Auszubildenden
ein realistisches Lernumfeld, in dem sie früh Verantwortung übernehmen und ihre
fachlichen wie organisatorischen Fähigkeiten gezielt ausbauen können.
Gleichzeitig ist unser Ziel, sie langfristig für den Pflegeberuf zu begeistern
und bestmöglich auf ihren Berufsweg vorzubereiten", erklärt Elisabeth Hertel,
Pflegedirektorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.
Auch Katrin Manzau, Gesamtleitung der Berufsfachschulen für Pflege- und
Therapieberufe der RHÖN-KLINIKUM AG, hebt die Bedeutung des Projekts hervor:
"Dieser Praxiseinsatz ist ein zentraler Baustein in der Vorbereitung auf die
Examensprüfungen und den späteren Berufsalltag. Er ermöglicht unseren
Auszubildenden einen wichtigen Perspektivwechsel: weg von der begleiteten
Lernrolle, hin zur aktiven Gestaltung des Klinikalltags. Sie gewinnen
Sicherheit, übernehmen Verantwortung und entwickeln wertvolle Routinen. So
werden nicht nur fachliche Kompetenzen gefestigt, sondern auch das
Selbstvertrauen nachhaltig gestärkt."
Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt , einer von fünf Standorten der
RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung
im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und
stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und
Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene
Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin,
orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der
Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am
Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und
Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. https://www.campus-nes.de
Pressekontakt:
RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | Unternehmenskommunikation
Sophie Will | Tel.: +49 9771 66-26101 | mailto:sophie.will@campus-nes.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/6260987
OTS: RHÖN-KLINIKUM AG
ISIN: DE0007042301
Verantwortung für eine ganze Station zu tragen? Genau das haben 20 angehende
Pflegefachkräfte der Berufsfachschule für Pflege der RHÖN-KLINIKUM AG
(https://www.campus-nes.de/campus-akademie/wir-ueber-uns.html) erlebt: Vom 11.
bis 17. April führten sie im Rahmen des Projekts "Azubis leiten eine Station"
eigenständig den Pflegedienst auf Station 3 der Abteilung für neurologische
Frührehabilitation der Neurologischen Klinik am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad
Neustadt.
Ob Dienstplangestaltung, Koordination von Abläufen oder die umfassende
Versorgung der Patientinnen und Patienten - die Auszubildenden meisterten
sämtliche Aufgaben des Pflegealltags in eigener Verantwortung. Ziel des Projekts
ist es, die angehenden Fachkräfte praxisnah auf ihren Beruf vorzubereiten und
ihnen frühzeitig Sicherheit im eigenständigen Handeln zu vermitteln.
Das Projekt bietet eine intensive und realitätsnahe Vorbereitung auf den
Berufsalltag. Begleitet durch das erfahrene Pflegeteam und qualifizierte
Praxisanleiterinnen verantworteten die angehenden Pflegefachkräfte unter anderem
die Überwachung und Dokumentation von Vitalparametern, die Vorbereitung und
Verabreichung von Medikamenten sowie administrative Prozesse wie
Patientenaufnahmen, die Begleitung ärztlicher Visiten und die Organisation von
Entlassungen.
Ein besonderer Fokus der Woche lag auf der interdisziplinären Zusammenarbeit.
Dabei geht es weniger um das reine Abarbeiten von Aufgaben als vielmehr um das
ganzheitliche Verständnis für klinische Abläufe. Die Auszubildenden mussten
Entscheidungen treffen, Prioritäten setzen und gleichzeitig den Überblick
behalten - auch in dynamischen Situationen. Dabei zeigte sich: Professionelle
Pflege bedeutet weit mehr als Fachwissen - sie erfordert Koordination,
Kommunikation und Verantwortungsbewusstsein.
"Mit dem Projekt 'Azubis leiten eine Station' bieten wir unseren Auszubildenden
ein realistisches Lernumfeld, in dem sie früh Verantwortung übernehmen und ihre
fachlichen wie organisatorischen Fähigkeiten gezielt ausbauen können.
Gleichzeitig ist unser Ziel, sie langfristig für den Pflegeberuf zu begeistern
und bestmöglich auf ihren Berufsweg vorzubereiten", erklärt Elisabeth Hertel,
Pflegedirektorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.
Auch Katrin Manzau, Gesamtleitung der Berufsfachschulen für Pflege- und
Therapieberufe der RHÖN-KLINIKUM AG, hebt die Bedeutung des Projekts hervor:
"Dieser Praxiseinsatz ist ein zentraler Baustein in der Vorbereitung auf die
Examensprüfungen und den späteren Berufsalltag. Er ermöglicht unseren
Auszubildenden einen wichtigen Perspektivwechsel: weg von der begleiteten
Lernrolle, hin zur aktiven Gestaltung des Klinikalltags. Sie gewinnen
Sicherheit, übernehmen Verantwortung und entwickeln wertvolle Routinen. So
werden nicht nur fachliche Kompetenzen gefestigt, sondern auch das
Selbstvertrauen nachhaltig gestärkt."
Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt , einer von fünf Standorten der
RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung
im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und
stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und
Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene
Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin,
orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der
Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am
Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und
Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. https://www.campus-nes.de
Pressekontakt:
RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | Unternehmenskommunikation
Sophie Will | Tel.: +49 9771 66-26101 | mailto:sophie.will@campus-nes.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/6260987
OTS: RHÖN-KLINIKUM AG
ISIN: DE0007042301
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie
Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 12,20 auf Tradegate (22. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um -1,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 820,29 Mio..
Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.
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