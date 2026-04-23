Lernen durch Verantwortung / 20 angehende Pflegefachkräfte leiten eine Woche den Stationsalltag (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 12,20 auf Tradegate (22. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um -1,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,38 %. Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 820,29 Mio.. Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.

Bad Neustadt a.d. Saale (ots) - Wie fühlt es sich an, plötzlich dieVerantwortung für eine ganze Station zu tragen? Genau das haben 20 angehendePflegefachkräfte der Berufsfachschule für Pflege der RHÖN-KLINIKUM AG(https://www.campus-nes.de/campus-akademie/wir-ueber-uns.html) erlebt: Vom 11.bis 17. April führten sie im Rahmen des Projekts "Azubis leiten eine Station"eigenständig den Pflegedienst auf Station 3 der Abteilung für neurologischeFrührehabilitation der Neurologischen Klinik am RHÖN-KLINIKUM Campus BadNeustadt.Ob Dienstplangestaltung, Koordination von Abläufen oder die umfassendeVersorgung der Patientinnen und Patienten - die Auszubildenden meistertensämtliche Aufgaben des Pflegealltags in eigener Verantwortung. Ziel des Projektsist es, die angehenden Fachkräfte praxisnah auf ihren Beruf vorzubereiten undihnen frühzeitig Sicherheit im eigenständigen Handeln zu vermitteln.Das Projekt bietet eine intensive und realitätsnahe Vorbereitung auf denBerufsalltag. Begleitet durch das erfahrene Pflegeteam und qualifiziertePraxisanleiterinnen verantworteten die angehenden Pflegefachkräfte unter anderemdie Überwachung und Dokumentation von Vitalparametern, die Vorbereitung undVerabreichung von Medikamenten sowie administrative Prozesse wiePatientenaufnahmen, die Begleitung ärztlicher Visiten und die Organisation vonEntlassungen.Ein besonderer Fokus der Woche lag auf der interdisziplinären Zusammenarbeit.Dabei geht es weniger um das reine Abarbeiten von Aufgaben als vielmehr um dasganzheitliche Verständnis für klinische Abläufe. Die Auszubildenden musstenEntscheidungen treffen, Prioritäten setzen und gleichzeitig den Überblickbehalten - auch in dynamischen Situationen. Dabei zeigte sich: ProfessionellePflege bedeutet weit mehr als Fachwissen - sie erfordert Koordination,Kommunikation und Verantwortungsbewusstsein."Mit dem Projekt 'Azubis leiten eine Station' bieten wir unseren Auszubildendenein realistisches Lernumfeld, in dem sie früh Verantwortung übernehmen und ihrefachlichen wie organisatorischen Fähigkeiten gezielt ausbauen können.Gleichzeitig ist unser Ziel, sie langfristig für den Pflegeberuf zu begeisternund bestmöglich auf ihren Berufsweg vorzubereiten", erklärt Elisabeth Hertel,Pflegedirektorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.Auch Katrin Manzau, Gesamtleitung der Berufsfachschulen für Pflege- undTherapieberufe der RHÖN-KLINIKUM AG, hebt die Bedeutung des Projekts hervor:"Dieser Praxiseinsatz ist ein zentraler Baustein in der Vorbereitung auf dieExamensprüfungen und den späteren Berufsalltag. Er ermöglicht unserenAuszubildenden einen wichtigen Perspektivwechsel: weg von der begleitetenLernrolle, hin zur aktiven Gestaltung des Klinikalltags. Sie gewinnenSicherheit, übernehmen Verantwortung und entwickeln wertvolle Routinen. Sowerden nicht nur fachliche Kompetenzen gefestigt, sondern auch dasSelbstvertrauen nachhaltig gestärkt."Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt , einer von fünf Standorten derRHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgungim ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante undstationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- undVorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelasseneFachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin,orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit derPflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller amBehandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen undKommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. https://www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | UnternehmenskommunikationSophie Will | Tel.: +49 9771 66-26101 | mailto:sophie.will@campus-nes.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/6260987OTS: RHÖN-KLINIKUM AGISIN: DE0007042301