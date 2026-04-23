🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    AKTIE IM FOKUS

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Infineon steigen erstmals seit 2000 über 50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon überwindet erstmals seit 2000 die 50 Euro
    • Rally ausgelöst von starken Aussichten bei TI und ST
    • Goldman hebt Kursziel an und bestätigt Kaufempfehlung
    AKTIE IM FOKUS - Infineon steigen erstmals seit 2000 über 50 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Nachrichten aus der Halbleiterbranche haben die Aktien von Infineon am Donnerstag beflügelt. Die Papiere des Chipherstellers stiegen in der Spitze um knapp 7 Prozent und überwanden erstmals seit dem Jahr 2000 wieder die runde Marke von 50 Euro. Zuletzt notierten sie als Spitzenreiter im Dax 5,5 Prozent im Plus bei 52,12 Euro. Damit bauten sie ihre Gewinnsträhne seit dem Jahrestief bei 35,78 Euro vom 23. März auf rund 45 Prozent aus. Für das Jahr 2026 steht ein Kursanstieg von rund 38 Prozent zu Buche.

    Auslöser der Rally waren starke Geschäftsaussichten von Texas Instruments und STMicroelectronics . Analyst Blayne Curtis von der US-Bank Jefferies attestierte Texas Instruments einen grundsoliden Quartalsbericht. Der Halbleiterkonzern profitiere von einer sich verstärkenden Erholung der gesamten Chip-Industrie und von einem Boom bei Datenzentren. Das Szenario des Unternehmens für das zweite Halbjahr sei vielversprechend, sowohl was die Preise betreffe als auch hinsichtlich der Profitabilität.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.870,96€
    Basispreis
    18,26
    Ask
    × 12,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.980,46€
    Basispreis
    2,11
    Ask
    × 11,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Blaynes Kollege Janardan Menon, der für Jefferies die europäischen Halbleiteraktien bewertet, lobte Aussagen von STMicro zum laufenden zweiten Quartal. Der Mittelwert des in Aussicht gestellten Zielkorridors für den Umsatz liege um acht Prozent über der Markterwartung. Die für den Einsatz in Datenzentren gefertigten optischen Komponenten dürften vor allem an die Cloud-Computing-Plattform AWS von Amazon sowie an den Rechenzentren-Ausrüster Innolight Technology gehen.

    Tags zuvor hatte Analyst Alexander Duval von der US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für Infineon von 49 auf 53 Euro angehoben und seine Kaufempfehlung für die Aktien bestätigt. Mit Blick auf die am 6. Mai anstehenden Zahlen der Münchener zum zweiten Geschäftsquartal erhöhte er seine Umsatzprognosen für die Geschäftsjahre 2027/28 und 2028/29. Interessant sei insbesondere, ob sich die Nachfrage aus der Autobranche und der Industrie tatsächlich gebessert habe, wie das Management es nach dem ersten Geschäftsquartal avisiert habe. Zudem stünden Signale zum Einfluss der jüngsten geopolitischen Ereignisse im Fokus./edh/bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 216,5 auf Tradegate (23. April 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +2,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,32 Bil..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 304,00USD was eine Bandbreite von +22,29 %/+40,29 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursrally und Bewertung von Amazon: starke Kursgewinne (aktuell ~211 €, Monatsplus >15%, nur ~4% unter 52‑Wochen‑Hoch), Treiber sind AWS‑KI‑Umsatz, Chipgeschäft und Milliard‑Investitionen in KI/Satelliten; Analysten sehen Langfristpotenzial trotz KGV ~32; Diskussionen zu hohen Investitionen (~200 Mrd.), Übernahmen (Globalstar), Lieferkettenumbau und Margenrisiken durch Abschreibungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Infineon steigen erstmals seit 2000 über 50 Euro Gute Nachrichten aus der Halbleiterbranche haben die Aktien von Infineon am Donnerstag beflügelt. Die Papiere des Chipherstellers stiegen in der Spitze um knapp 7 Prozent und überwanden erstmals seit dem Jahr 2000 wieder die runde Marke von 50 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     