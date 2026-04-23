Aegis Critical Energy Defence Corp. wurde für den „Mitacs – Horizon Europe International Mobility Award“ ausgewählt, um die Zusammenarbeit zwischen Kanada und Europa zu fördern

Vancouver, British Columbia – 23. April 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) („Aegis“ oder das „Unternehmen“), ein Entwickler von sicheren und resilienten Energiesystemen für kritische Infrastruktur, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen einer Kooperation mit der Ontario Tech University für den „Mitacs – Horizon Europe International Mobility Award“ (IMA) ausgewählt wurde.

Der Award unterstützt Aegis bei seinen Aktivitäten in Zusammenhang mit dem „Horizon Europe Cluster 5“, das sich auf saubere Energie, nachhaltigen Verkehr und klimarelevante Innovationen konzentriert.

Im Rahmen dieser Initiative werden Aegis und sein Forschungspartner mit führenden europäischen Universitäten, Forschungseinrichtungen und Vertretern der Industrie zusammenarbeiten, um die Bildung von internationalen F&E-Konsortien sowie die Ausarbeitung von Kooperationsvorschlägen im Rahmen der kommenden Arbeitsprogramme von Horizon Europe zu unterstützen.

Die Schwerpunktbereiche des Unternehmens im Rahmen dieser Kooperationen sind:

- Hybride Energiesysteme, die fortschrittliche Speichertechnologien, Leistungselektronik und neue Nukleartechnologien beinhalten (SMR/MMR)

- Dekarbonisierungslösungen für Seeschifffahrt und Häfen

- Fortschrittliche Energiemanagementsysteme (EMS) und Echtzeit-Steuerungsarchitekturen

- Sichere und resiliente Energiesysteme für kritische Infrastruktur und Verteidigungsanwendungen

„In dieser Anerkennung kommt die Stärke unserer Zusammenarbeit mit der Ontario Tech University sowie die zunehmende Relevanz der von Aegis entwickelten Technologie im Rahmen von internationalen Initiativen der Energiewende zum Ausdruck“, so Ramtin Rasoulinezhad, CEO von Aegis Critical Energy Defence Corp. „Für uns ist dies ein wichtiger Schritt, der es uns ermöglicht, unsere internationalen Partnerschaften weiter auszubauen und unser Unternehmen für die Beteiligung an großformatigen F&E-Programmen mit mehreren Partnern in Kanada und Europa in Stellung zu bringen.“