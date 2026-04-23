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    Alles richtig. Trotzdem raus.

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    Amerikas Gen Z spart, investiert, hustlet – und verliert trotzdem

    Mehr sparen, mehr investieren, höhere Einkommen: Viele junge US-Erwachsene handeln vernünftig. Trotzdem bleiben Hauskauf und Vermögensaufbau für viele außer Reichweite.

    Für Sie zusammengefasst
    Alles richtig. Trotzdem raus. - Amerikas Gen Z spart, investiert, hustlet – und verliert trotzdem
    Foto: Addictive Stock - imageBROKER.com

    Die Generation Z in Amerika spart mehr, investiert früher und kümmert sich bewusster um Geld als viele Generationen vor ihr – trotzdem bleibt für viele der große finanzielle Durchbruch aus. Genau dieses paradoxe Bild beschreibt ein Kommentar des US-Magazins Fortune: Junge Erwachsene machen beim Thema Finanzen vieles richtig, stoßen aber auf deutlich härtere wirtschaftliche Rahmenbedingungen als frühere Jahrgänge.

    So legen junge Menschen heute laut den zitierten Daten dreimal so viel Geld zurück wie Gleichaltrige in den 1990er Jahren. Auch die Zahl der jungen Erwachsenen mit Altersvorsorgekonten ist deutlich gestiegen. Beim Investieren zeigt sich ein ähnlicher Trend: Während vor zehn Jahren nur acht Prozent der Menschen Anfang 20 Geld außerhalb klassischer Rentenkonten anlegten, lag dieser Anteil 2025 bereits bei 40 Prozent. Zudem verdienen Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern inflationsbereinigt im Median mehr als vergleichbare Altersgruppen in den 1990er Jahren.

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    Trotzdem fühlen sich viele abgehängt. Ein zentraler Grund ist der Immobilienmarkt. Häuser kosten in den USA inzwischen im Schnitt das Fünffache des Medianeinkommens, in den 1990er Jahren lag dieser Wert noch beim Dreifachen. Der typische Erstkäufer ist heute 40 Jahre alt – damals waren es 29. Für viele junge Erwachsene verschiebt sich der Traum vom Eigenheim damit um Jahre oder verschwindet ganz. Hinzu kommen Studienkredite, steigende Kreditkartenschulden und ein schwächerer Arbeitsmarkt für Hochschulabsolventen.

    Gleichzeitig gerät die Generation Z laut Fortune verstärkt in neue Finanzfallen. Besonders populär sind "Buy now, pay later"-Angebote, also Sofortkauf mit späterer Zahlung. 59 Prozent der Gen Z nutzen solche Modelle, mehr als die Hälfte davon hat laut LendingTree bereits eine Zahlung verpasst. Dazu kommen hohe Kreditkartenzinsen, spekulative Kryptoinvestments und Online-Glücksspiel. Laut einer NerdWallet-Umfrage haben 69 Prozent der 18- bis 26-Jährigen bereits an Glücksspielen teilgenommen. Ein Viertel der Generation Z und Millennials betrachtet Online-Glücksspiel sogar als Investition.

    Ein weiterer Risikofaktor sind soziale Medien. 79 Prozent der jungen Menschen holen sich Finanzratschläge über Plattformen wie Instagram oder TikTok. Dort dominieren oft schnelle Gewinne und einfache Versprechen statt langfristiger Strategien. Die Generation Z zeigt damit mehr Finanzinteresse als viele Vorgänger – kämpft aber zugleich gegen höhere Hürden, teurere Märkte und neue digitale Versuchungen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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