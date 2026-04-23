In den USA scheitern jetzt selbst Käufer mit 50 am Eigenheim

Besonders überraschend: Das Durchschnittsalter von Erstkäufern mit Hypothek liegt weiterhin bei Mitte dreißig und hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten kaum verändert. Das deutet darauf hin, dass sich der Immobilienkauf nicht einfach nur nach hinten verschiebt. Vielmehr scheitern potenzielle Käufer unabhängig vom Alter an denselben Hürden. "Wenn die Kaufkraft sinkt, kaufen weniger Menschen mit 28 ein Eigenheim – aber auch weniger mit 38 oder 48", zitiert Fortune AEI-Experte Ed Pinto.

Der Traum vom Eigenheim rückt in den United States für immer mehr Menschen außer Reichweite – und zwar nicht nur für junge Erwachsene. Neue Daten der Federal Reserve Bank of New York und eine Studie des American Enterprise Institute (AEI) zeigen, dass die Krise der Wohnraumerschwinglichkeit inzwischen Käufer nahezu aller Altersgruppen trifft. Nicht nur Millennials werden verdrängt, sondern auch Menschen in ihren Vierzigern, Fünfzigern und darüber hinaus.

Der Kern des Problems sind laut Studie nicht in erster Linie hohe Hypothekenzinsen, sondern das Verhältnis von Einkommen zu Immobilienpreisen. Während ein Haus im Jahr 2003 im Schnitt dem 4,3-Fachen des Haushaltseinkommens entsprach und 2017 dem 5,1-Fachen, liegt dieser Wert inzwischen bei fast 6,0. Häuser sind damit im Verhältnis zum Einkommen deutlich teurer geworden.

Die Folgen zeigen sich quer durch alle Altersgruppen. Bei 35-Jährigen sank die Wohneigentumsquote zwischen 2000 und 2022 von 60 auf 50 Prozent. Bei 40-Jährigen fiel sie von 70 auf 59 Prozent, bei 50-Jährigen von 78 auf 69 Prozent. Auch in der wichtigen Gruppe der 30- bis 39-Jährigen ging der Anteil von rund 60 auf unter 50 Prozent zurück.

Besonders hart trifft es Haushalte mit mittleren Einkommen. Im Jahr 2022 besaß nur rund ein Viertel der Familien mit einem Jahreseinkommen zwischen 50.000 und 75.000 US-Dollar ein Eigenheim. In der Gruppe zwischen 75.000 und 100.000 US-Dollar lag der Anteil lediglich bei 30 Prozent. Dagegen besitzen 70 bis 80 Prozent der Haushalte mit Einkommen ab 175.000 US-Dollar Wohneigentum.

Pinto sieht darin eine zunehmende soziale Spaltung des Immobilienmarkts. Wohlhabendere Haushalte sichern sich einen immer größeren Anteil, während Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen verdrängt werden. Zwar rechnet das AEI in den kommenden Jahren mit stagnierenden oder leicht fallenden Preisen, doch ohne mehr Angebot dürfte sich daran wenig ändern. Als Lösung nennt Pinto kleinere Baugrundstücke und mehr Einsteigerhäuser, was die Preise seiner Einschätzung nach um 15 bis 20 Prozent senken könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



