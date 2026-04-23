Finnischer KI-Riese: Nach den Zahlen knallt die Aktie zweistellig rauf!

Vorangegangen waren bei Nokia eine Reihe von Mißbverständnissen. Man hatte zwar die Entwicklung des Smartphones gesehen. Aber vielleicht überlegte man: "Zu viel Schnickschnack, wozu braucht man das alles zum Telefonieren und Nachrichten schreiben?"

Es gab es den ersten Tiefschlag, als man aus der Dotcom-Blase flog und den zweiten, als das iPhone die Märkte im Sturm eroberte. Dass das Unternehmen trotz massiver strategischer Fehlentscheidungen noch am Leben ist, zeugt wiederum von mutmaßlich richtigen Entscheidungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Heute ist das Kerngeschäft immer noch Telekommunikation, aber man konzentriert sich auf die Netzwerkinfrastruktur und Rechenzentren. Das hat Nokia zu einem KI-Gewinner gemacht. Die Aktie läuft wieder: Auf Jahressicht haben sich die Anteilsscheine mehr als verdoppelt. Am Donnerstag hat Nokia seinen Quartalsbericht veröffentlicht, daraufhin sprang die Aktie zweistellig an!

Der vergleichbare Nettoumsatz im ersten Quartal stieg währungs- und portfoliobereinigt um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (+2 Prozent).

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Der Nettoumsatz im Bereich Netzwerkinfrastruktur stieg währungs- und portfoliobereinigt um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wobei optische Netzwerke (Glasfaser) mit einem Wachstum von 20 Prozent einen starken Beitrag leisteten. Der Nettoumsatz mit KI- und Cloud-Kunden stieg um 49 Prozent. Das Cloud-Wachstum wird die Anleger am meisten erfreut haben, denn ein Zuwachs in dieser Sparte gilt als Beleg für KI-Wachstum.

Nicht jedes Tagesgeldkonto ist auch wirklich ein Tagesgeldkonto. Es gibt EINEN entscheidenden Unterschied, den viele Anleger übersehen. Es ist Zeit für Börse, Baby!

Der verwässerte Gewinn je Aktie im ersten Quartal beträgt 0,05 Euro. Der freie Cashflow im ersten Quartal betrug 0,6 Milliarden Euro, der Nettogeldmittelbestand 3,8 Milliarden Euro.

Nokias Prognose für das Gesamtjahr bleibt unverändert. Nokia peilt einen vergleichbaren operativen Gewinn von 2,0 bis 2,5 Milliarden Euro an.

Ursprünglich gegründet wurde Nokia übrigens als Papierhersteller. Man hat also schon mehrere Wandel erfolgreich vollzogen. Vor diesen Zeiten steht Apple erst noch.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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