JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Das organische Wachstum des Lebensmittelkonzerns habe vor allem dank des internen Realwachstums (RIG) positiv überrascht, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:36 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:36 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,94 % und einem Kurs von 87,23EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

