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    Besonders beachtet!

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    flatexDEGIRO - Aktie verliert deutlich -9,95 % - 23.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die flatexDEGIRO Aktie bisher Verluste von -9,95 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der flatexDEGIRO Aktie.

    Besonders beachtet! - flatexDEGIRO - Aktie verliert deutlich -9,95 % - 23.04.2026
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    flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    flatexDEGIRO aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 23.04.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die flatexDEGIRO Aktie. Sie fällt um -9,95 % auf 33,40. Der Kursrückgang der flatexDEGIRO Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,90 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,95 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten flatexDEGIRO Aktionäre einen Verlust von -4,40 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um -10,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,17 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +0,71 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,07 % geändert.

    flatexDEGIRO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,38 %
    1 Monat +19,17 %
    3 Monate -4,40 %
    1 Jahr +75,06 %
    Stand: 23.04.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,70 Mrd.EUR € wert.

    Dax zeitweise unter 24.000 Punkte - 200-Tage-Linie gerissen


    Die fortdauernde Unsicherheit über den Nahost-Konflikt und steigende Energiepreise strapazieren zunehmend die Geduld der Anleger an den europäischen Aktienmärkten. Am Donnerstag stieg der Preis für die Ölsorte Brent über der 100-Dollar-Marke weiter …

    Börsenkapriolen bescheren Flatexdegiro starken Jahresstart - Kurs sinkt


    Die Börsenturbulenzen rund um den Iran-Krieg haben dem Onlinebroker Flatexdegiro zum Start ins Jahr einen Rekordgewinn beschert. Weil die Kunden fleißig Aktien und andere Wertpapiere handelten, wuchs der Überschuss im Jahresvergleich um 28 Prozent …

    Dax sinkt weiter - 200-Tage-Linie in Gefahr


    Die fortdauernde Unsicherheit über den Nahost-Konflikt und steigende Energiepreise strapazieren zunehmend die Geduld der Anleger an den europäischen Aktienmärkten. Am Donnerstag stieg der Preis für die Ölsorte Brent über der 100-Dollar-Marke weiter …

    So schlagen sich die Wettbewerber von flatexDEGIRO

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,79 %. Charles Schwab notiert im Minus, mit -0,84 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Minus, mit -0,25 %. ING Group verliert -1,56 %

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    Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    flatexDEGIRO

    -8,16 %
    -10,35 %
    +18,90 %
    -5,34 %
    +75,52 %
    +298,06 %
    +40,29 %
    +762,73 %
    +2.922,22 %
    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111
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