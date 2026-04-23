flatexDEGIRO - Aktie verliert deutlich -9,95 % - 23.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die flatexDEGIRO Aktie. Sie fällt um -9,95 % auf 33,40€. Der Kursrückgang der flatexDEGIRO Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,90 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,95 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten flatexDEGIRO Aktionäre einen Verlust von -4,40 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um -10,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,17 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +0,71 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,07 % geändert.

flatexDEGIRO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,38 % 1 Monat +19,17 % 3 Monate -4,40 % 1 Jahr +75,06 %

Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

Stand: 23.04.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,70 Mrd.EUR € wert.

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Die Börsenturbulenzen rund um den Iran-Krieg haben dem Onlinebroker Flatexdegiro zum Start ins Jahr einen Rekordgewinn beschert. Weil die Kunden fleißig Aktien und andere Wertpapiere handelten, wuchs der Überschuss im Jahresvergleich um 28 Prozent …

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So schlagen sich die Wettbewerber von flatexDEGIRO

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,79 %. Charles Schwab notiert im Minus, mit -0,84 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Minus, mit -0,25 %. ING Group verliert -1,56 %

flatexDEGIRO Aktie jetzt kaufen?

Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.