UBS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Sowohl das Laborausrüstungs- als auch das Pharmazuliefergeschäft hätten die Erwartungen erfüllt, wogegen das operative Ergebnis (Ebitda) diese knapp verfehlt habe, schrieb Matthew Weston am Donnerstag./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,60 % und einem Kurs von 227,9EUR auf Tradegate (23. April 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

