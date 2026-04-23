JPMORGAN stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius nach Quartalszahlen des Labor- und Pharmazulieferers sowie seiner französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Bei Sartorius liege das operative Ergebnis (Ebitda) knapp unter der Konsensschätzung, während der Umsatz dieser entspreche, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Die Kennziffern der Tochter bewertet er ähnlich. Die erwartungsgemäß bestätigten Jahresziele dürften wenig an den Schätzungen ändern./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:40 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:57 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,60 % und einem Kurs von 227,9EUR auf Tradegate (23. April 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

