JPMORGAN stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius nach Quartalszahlen des Labor- und Pharmazulieferers sowie seiner französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Bei Sartorius liege das operative Ergebnis (Ebitda) knapp unter der Konsensschätzung, während der Umsatz dieser entspreche, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Die Kennziffern der Tochter bewertet er ähnlich. Die erwartungsgemäß bestätigten Jahresziele dürften wenig an den Schätzungen ändern./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,60 % und einem Kurs von 227,9EUR auf Tradegate (23. April 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 295
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 295
Währung: EUR
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