High Tide kündigt proaktive Schritte zur Nachforschung und Klärung einer möglichen Manipulation seiner Stammaktien an

CALGARY, AB, 23. April 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein einflussreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – nimmt heute zu jenen Kommentaren Stellung, die vor kurzem in verschiedenen Online-Foren und Anleger-Communities zu den Handelsaktivitäten in Zusammenhang mit den Stammaktien des Unternehmens aufgetaucht sind.

Das Unternehmen möchte sich direkt zu den Bedenken äußern, die sowohl öffentlich als auch über die direkte Kontaktaufnahme mit dem Management im Hinblick auf ungewöhnliche Handelsmuster mit den Stammaktien von High Tide angesprochen wurden. Das Unternehmen nimmt diese Bedenken sehr ernst. Das Board of Directors und das Management haben die Handelsdaten, welche die Stammaktien des Unternehmens betreffen, einschließlich der Handelsaktivitäten rund um die Termine der Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse des Unternehmens, aktiv überwacht und geprüft.

Im Laufe der mehr als zehn letzten aufeinanderfolgenden Quartale hat das Unternehmen hervorragende Geschäftsergebnisse abgeliefert, die fast immer die Erwartungen der über die Aktien berichtenden Analysten übertroffen haben. Obwohl der Markt nach Börsenschluss durchwegs positiv auf diese Ergebnisse reagiert hat, konnte das Unternehmen ein wiederkehrendes Muster beobachten: am darauffolgenden regulären Handelstag lag der Schlusskurs seiner Stammaktien konsequent unter dem Schlusskurs des Vortages. Gemeinsam mit seinem Market Maker hat das Unternehmen die entsprechenden Handelsmuster, Positionsberichte und dazugehörigen Daten verfolgt, um sich Klarheit über den Ursprung und die Art dieser Aktivitäten zu verschaffen.

Aufgrund der bislang zusammengetragenen Informationen hat das Unternehmen berechtigten Grund zu der Annahme, dass bestimmte Handelsaktivitäten bei seinen Aktien möglicherweise nicht den normalen Marktkräften entsprechen und bestimmte Verhaltensweisen gegen die in Kanada und den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze verstoßen könnten. Das Unternehmen will nun entschieden und proaktiv vorgehen, um diese Angelegenheit vollständig aufzuklären.