BERNSTEIN RESEARCH stuft Sartorius Vorzuege auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Analystin Delphine Le Louet nannte in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung das erste Quartal des Labor- und Pharmaausrüsters sehr zufriedenstellend. Dabei sei das jeweils erste Quartal im Jahr das schwächste. Kursschwächen sieht sie als Kaufgelegenheiten./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:13 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,60 % und einem Kurs von 227,9EUR auf Tradegate (23. April 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Delphine Le Louet

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 284

Kursziel alt: 284

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

