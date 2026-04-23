BERNSTEIN RESEARCH stuft Sartorius Vorzuege auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Analystin Delphine Le Louet nannte in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung das erste Quartal des Labor- und Pharmaausrüsters sehr zufriedenstellend. Dabei sei das jeweils erste Quartal im Jahr das schwächste. Kursschwächen sieht sie als Kaufgelegenheiten./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:13 / UTC
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Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,60 % und einem Kurs von 227,9EUR auf Tradegate (23. April 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Delphine Le Louet
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 284
Kursziel alt: 284
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Delphine Le Louet
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 284
Kursziel alt: 284
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