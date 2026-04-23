JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi nach Quartalszahlen des Pharmakonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die positive Geschäftsentwicklung, die ergebnisseitig (Business EPS) noch stärker positiv überrascht habe als beim Umsatz, sollte am Markt gut ankommen, schrieb Richard Vosser am Donnerstag./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:33 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 83,06EUR auf Tradegate (23. April 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

