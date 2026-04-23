JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi nach Quartalszahlen des Pharmakonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die positive Geschäftsentwicklung, die ergebnisseitig (Business EPS) noch stärker positiv überrascht habe als beim Umsatz, sollte am Markt gut ankommen, schrieb Richard Vosser am Donnerstag./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 83,06EUR auf Tradegate (23. April 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
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