Bohrungen unmittelbar bevorstehend nach Abschluss der Akquisition des Kupfer-Gold-Projekts

Asian Battery Metals PLC („ABM“ oder „das Unternehmen“) freut sich, den erfolgreichen Abschluss und die Abwicklung der Akquisition des Maikhan Uul (Red Hill) Kupfer-Gold-(Cu-Au)-Projekts („Maikhan Uul“ oder „das Projekt“) bekannt zu geben. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Strategie des Unternehmens dar, sein Portfolio an hochpotenziellen Mineralressourcen in der Mongolei auszubauen.

Die Akquisition stärkt das Portfolio von ABM an kritischen und Basismetallprojekten und positioniert das Unternehmen so, dass es von der weltweit steigenden Nachfrage nach Kupfer und Gold profitieren kann, die beide für Energiewende-Technologien und wirtschaftliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung sind.

Die Mobilisierung der Bohranlage sowie weitere unterstützende Logistikmaßnahmen sind weit fortgeschritten, und die Bohrungen sollen nächste Woche beginnen.

Gan-Ochir Zunduisuren, Managing Director von Asian Battery Metals PLC, kommentierte: „Der Abschluss und die Abwicklung der Maikhan-Uul-Akquisition stellen einen wichtigen Schritt in unserer Wachstumsstrategie dar. Das Projekt befindet sich nur 8 km vom Yambat-(Oval Cu-Ni-PGE)-Projekt entfernt, ergänzt unsere bestehende Assetbasis und bietet eine spannende Möglichkeit, Wert und Synergien für eine potenzielle zukünftige gemeinsame Entwicklung zu erschließen. Wir freuen uns darauf, unsere Explorationsaktivitäten 2026 sehr bald zu beginnen und Ergebnisse für unsere Aktionäre zu liefern.“

Geplantes Arbeitsprogramm in der ersten Hälfte des Jahres 2026 über das Portfolio an Basis- und Edelmetallen hinweg:

Maikhan Uul (Cu–Au) Projekt

- Bohrprogramm (1.500 m)

o RC-/Diamantbohrungen sollen innerhalb einer Woche beginnen

o RC-Bohrungen mit Ziel auf Goldmineralisierungszone (1)

o Diamantbohrungen zur Untersuchung ungetesteter DHEM-Platten (2) und zur Analyse der interpretierten Feeder-Zone (3)

- Probenahme und Kartierung

o Gesteinssplitterprobenahme zur Bewertung der Oberflächenmineralisierung

o Überprüfung historischer Kupfergehalte aus Gräben

- Geophysik (geplant für Mai 2026)

o Induzierte-Polarisation-(3DIP)-Untersuchung und Interpretation

o Downhole-EM-(DHEM)-Messungen für ausgewählte Bohrlöcher geplant, abhängig von den Ergebnissen

- Metallurgie

o Metallurgische Testarbeiten sollen nach Abschluss der Bohrungen (Juni 2026) in den ALS Laboratories in Perth durchgeführt werden

Abbildung 1. Initialer Bohrplan im Maikhan Uul (Red Hill) Cu-Au-Projekt in H1 2026

Yambat (Oval Cu–Ni-PGE) Projekt

- Geophysik (April–Juni 2026)

o 3DIP-Untersuchung über dem Copper Ridge Prospect (Mai)

o IP-Untersuchung über Interessensgebieten für regionale VMS-Mineralisierung

o Regionale geophysikalische Untersuchungen (MT oder CSAMT) über die MS1-, MS4-Ziele und die Bayan-Sair-Lizenz (April–Mai)

- Bohrungen (Mai–Juli)

o Phase-4-Bohrungen zur Untersuchung aktualisierter FLEM- und DHEM-Platten sowie zur Bewertung eingeschränkter geophysikalischer Modelle unter Einbeziehung petrophysikalischer Eigenschaften

o Erkundungsbohrungen bei Copper Ridge Cu-Au (Juli)

Das im Bereich eines aussichtsreichen Mineralgürtels gelegene Maikhan Uul (Red Hill) Projekt ist äußerst aussichtsreich für Kupfer- und Goldmineralisierung, wobei historische Explorationsarbeiten ermutigende geochemische und geophysikalische Signaturen sowie bedeutende Bohrabschnitte (4) aufzeigen. Das Unternehmen beabsichtigt, das Projekt durch systematische Exploration und Bewertung weiter voranzutreiben, einschließlich geophysikalischer Untersuchungen und Bohrprogramme. Die geplanten Explorationsarbeiten und deren Reihenfolge unterliegen den Ergebnissen der jeweils vorangegangenen Arbeiten.

Das Unternehmen verpflichtet sich, seine Explorationsaktivitäten auf verantwortungsvolle und nachhaltige Weise durchzuführen und arbeitet eng mit lokalen Gemeinschaften und Stakeholdern zusammen, um gegenseitigen Nutzen und Umweltschutz sicherzustellen.

Weitere Updates zum Explorationsfortschritt bei Maikhan Uul (Red Hill) werden bereitgestellt, sobald Ergebnisse vorliegen.

Abbildung 2. Geplante Bereiche für induzierte Polarisation (IP)-Untersuchungen dargestellt auf regionaler Magnetkarte (5).

Diese Mitteilung ist vom Vorstand zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Asian Battery Metals PLC

Asian Battery Metals PLC ist ein Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen mit Fokus auf kritische und Basismetallprojekte in der Mongolei. Das Unternehmen beabsichtigt, den globalen Übergang zu sauberer Energie durch verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung zu unterstützen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Gan-Ochir Zunduisuren

Managing Director

ganochir@asianbatterymetals.com

+61 (0) 492 840 272 oder +976 99110973

David Paull

Chairman

david@asianbatterymetals.com

+61 (0) 407 225 291

COMPLIANCE-ERKLÄRUNG

Die folgenden ASX-Mitteilungen beziehen sich auf den Akquisitionsprozess des Maikhan Uul Projekts sowie auf Explorationsergebnisse:

15. August 2025 – Flagship Cu-Ni-PGE Project Expanded

13. Oktober 2025 – Due Diligence Confirms Massive Sulphide at Maikhan Uul Project

17. Oktober 2025 – Further Mineralisation Confirmed at Maikhan Uul Project

28. November 2025 – Maikhan Uul Assays Confirm Thick & High-Grade Copper and Gold

19. Dezember 2025 – Further Mineralisation Confirmed at Maikhan Uul Project

16. Februar 2026 – Extension of Maikhan Uul Option Period

13. März 2026 – Option Exercised to Acquire Maikhan Uul Copper-Gold Project

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine weiteren neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in diesen Mitteilungen enthaltenen Explorationsergebnisse wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt ferner, dass die Form und der Kontext, in denen die Feststellungen der sachkundigen Person präsentiert werden, gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen nicht wesentlich verändert wurden.

Fußnoten

(1) Siehe ASX-Mitteilung 19. Dezember 2025 – Further Mineralisation Confirmed at Maikhan Uul Project

(2) Siehe ASX-Mitteilung 17. Oktober 2025 – Further Mineralisation Confirmed at Maikhan Uul Project

(3) Siehe ASX-Mitteilung 19. Dezember 2025 – Further Mineralisation Confirmed at Maikhan Uul Project

(4) Siehe die Compliance-Erklärung für Verweise auf ASX-Mitteilungen zum Projekterwerb, Due-Diligence-Prozess und Explorationsergebnissen

(5) Siehe ASX-Mitteilung 15. August 2025 Flagship Cu-Ni-PGE Project Expanded

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Die englische Originalmeldung können Sie hier einsehen: https://investors.asianbatterymetals.com/announcement-detail/Drilling% ...

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Die Asian Battery Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,79 % und einem Kurs von 0,011EUR auf Frankfurt (23. April 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.