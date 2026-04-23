JPMORGAN stuft NOKIA auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia nach Quartalszahlen des Telekomindustrie-Ausrüsters auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Dazu kämen nun deutlich höhere Wachstumsziele in wichtigen Bereichen. Die vorsichtige Ebit-Prognose für das laufende Quartal sei wohl der neuen Unternehmensphilosophie geschuldet, kurzfristig eher konservativ zu planen und dann positiv zu überraschen. Das Ebit-Jahresziel indes dürfte die entsprechende Konsensschätzung im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen lassen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:30 / BST
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Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,84 % und einem Kurs von 9,37EUR auf Tradegate (23. April 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,90
Kursziel alt: 6,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
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