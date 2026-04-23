JPMORGAN stuft NOKIA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia nach Quartalszahlen des Telekomindustrie-Ausrüsters auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Dazu kämen nun deutlich höhere Wachstumsziele in wichtigen Bereichen. Die vorsichtige Ebit-Prognose für das laufende Quartal sei wohl der neuen Unternehmensphilosophie geschuldet, kurzfristig eher konservativ zu planen und dann positiv zu überraschen. Das Ebit-Jahresziel indes dürfte die entsprechende Konsensschätzung im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen lassen./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:30 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,84 % und einem Kurs von 9,37EUR auf Tradegate (23. April 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,90

Kursziel alt: 6,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,90 $ , was einem Rückgang von -19,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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