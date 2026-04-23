UBS stuft Alphabet A-Aktie auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Signale von der diesjährigen Konferenz "Google Cloud Next", auf der neue KI-Lösungen, Cloud-Infrastrukturen und Sicherheitsfunktionen vorgestellt werden, dürften das Vertrauen der Anleger untermauern, schrieb Stephen Ju am Donnerstag. Er erinnerte aber an die historisch hohe Bewertung der Aktien./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 287,9EUR auf Tradegate (23. April 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 375
Kursziel alt: 375
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 375
Kursziel alt: 375
Währung: USD
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