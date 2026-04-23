JEFFERIES stuft Safran auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Die Kennziffern des Luftfahrtkonzerns seien auf den ersten Blick solide ausgefallen, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag. Der Umsatz habe die Konsensschätzung um vier Prozent übertroffen. Die Geschäftsentwicklung decke sich mit den jüngsten Zahlen von General Electric./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 271,3EUR auf Tradegate (23. April 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 310

Kursziel alt: 310

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

