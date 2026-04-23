JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius Stedim Biotech nach Quartalszahlen der Franzosen sowie des Mutterkonzerns Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Beim Labor- und Pharmazulieferer Sartorius liege das operative Ergebnis (Ebitda) knapp unter der Konsensschätzung, während der Umsatz dieser entspreche, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Die Kennziffern der Tochter bewertet er ähnlich. Die erwartungsgemäß bestätigten Jahresziele dürften wenig an den Schätzungen ändern./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:57 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,01 % und einem Kurs von 174,8EUR auf Tradegate (23. April 2026, 11:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 260

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

