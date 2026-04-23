🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Stedim Biotech AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius Stedim Biotech nach Quartalszahlen der Franzosen sowie des Mutterkonzerns Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Beim Labor- und Pharmazulieferer Sartorius liege das operative Ergebnis (Ebitda) knapp unter der Konsensschätzung, während der Umsatz dieser entspreche, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Die Kennziffern der Tochter bewertet er ähnlich. Die erwartungsgemäß bestätigten Jahresziele dürften wenig an den Schätzungen ändern./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:57 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,01 % und einem Kurs von 174,8EUR auf Tradegate (23. April 2026, 11:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Richard Vosser
    Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 260
    Kursziel alt: 260
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius Stedim Biotech nach Quartalszahlen der Franzosen sowie des Mutterkonzerns Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Beim Labor- und Pharmazulieferer Sartorius liege das operative Ergebnis …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     