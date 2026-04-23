UBS stuft Befesa auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Höhere Preise dürften den Gegenwind durch höhere Energiekosten kompensieren, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag in einem Ausblick auf das erste Quartal und das Gesamtjahr des Industrie-Recylers. Für 2026 ist er zunehmend optimistisch./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 34,70EUR auf Tradegate (23. April 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

