BERNSTEIN RESEARCH stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Analyst Callum Elliott sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einer "echten positiven Überraschung". Allerdings werde der organische Zuwachs größtenteils durch starke Währungseffekte aufgezehrt./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:47 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,54 % und einem Kurs von 87,73EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.



