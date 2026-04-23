BERNSTEIN RESEARCH stuft NOKIA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen und angehobenen Prognosen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 5,54 Euro belassen. Trotz des leicht enttäuschenden vergleichbaren Umsatzes im ersten Quartal habe der vergleichbare Bruttogewinn die Konsensschätzung um 5,2 Prozent übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Potenzial für eine höhere Bruttomarge sei durch höhere Betriebskosten aber geschmälert worden. Er verwies zugleich aber auf angehobene Prognosen des Netzwerk-Infrastrukturanbieters in den Bereichen Optische Technologien und IP./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,39 % und einem Kurs von 9,332EUR auf Tradegate (23. April 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,54 $ , was einem Rückgang von -35,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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