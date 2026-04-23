Matador: Erfreulich hohe Ausschüttungen

Matador Secondary Private Equity profitiert zunehmend von steigenden Rückflüssen aus seinem Portfolio. Nach dem sukzessiven Aufbau eines breit diversifizierten Bestands an Secondary-Fonds mit einem Bilanzwert von über 66 Mio. Schweizer Franken zeigen sich nun verstärkt die Effekte der Reifephase: Bereits im ersten Quartal flossen rund 1,5 Mio. Schweizer Franken aus Ausschüttungen zu.

Dem stehen aktuell nur noch vergleichsweise geringe Kapitalabrufe gegenüber. Während in der Vergangenheit noch höhere Verpflichtungen bestanden, sind diese inzwischen deutlich zurückgegangen. Entsprechend lagen die Abrufe zu Jahresbeginn bei lediglich rund 0,3 Mio. Schweizer Franken. Auch perspektivisch ist davon auszugehen, dass die Mittelzuflüsse die Investitionsabrufe übersteigen.