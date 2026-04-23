JEFFERIES stuft Ottobock auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ottobock von 84 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Henrik Paganetty rechnet mit einem schwächeren ersten Geschäftsquartal des Prothesenherstellers. An seinem Anlagehintergrund ändere sich aber nichts, schrieb er am Donnerstag./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 58,10EUR auf Tradegate (23. April 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Henrik Paganetty
Analysiertes Unternehmen: Ottobock
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 83
Kursziel alt: 84
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henrik Paganetty
Analysiertes Unternehmen: Ottobock
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 84
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