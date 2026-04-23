RBC stuft ASOS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 Pence belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des ersten Geschäftshalbjahres habe den Erwartungen entsprochen und die Jahresziele habe der Modekonzern bestätigt, schrieb Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:51 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,42 % und einem Kurs von 2,685EUR auf Tradegate (23. April 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.



