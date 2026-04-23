RBC stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim nach Quartalszahlen der Franzosen sowie des Mutterkonzerns Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Beide Unternehmen hätten die Konsensschätzungen weitgehend getroffen, schrieb Charles Weston am Donnerstag. Die moderate operative Ergebnisschwäche (Ebitda) sollte durch die bestätigten Jahresziele und die ab dem zweiten Quartal erwartete Erholung der Geräteverkäufe kompensiert werden./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:02 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,01 % und einem Kurs von 174,8EUR auf Tradegate (23. April 2026, 11:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Charles Weston

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 210

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

