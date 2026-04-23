JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,90 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,37 % und einem Kurs von 9,414 auf Tradegate (23. April 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um +11,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 53,40 Mrd..

Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -46,46 %/-14,33 % bedeutet.