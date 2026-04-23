ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,90 Euro
- JPMorgan belässt Nokia auf Overweight mit 6,90
- EBIT überraschte positiv und Wachstum steigt
- Vorsichtige Quartalsprognose wegen neuer Philosophie
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia nach Quartalszahlen des Telekomindustrie-Ausrüsters auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Dazu kämen nun deutlich höhere Wachstumsziele in wichtigen Bereichen. Die vorsichtige Ebit-Prognose für das laufende Quartal sei wohl der neuen Unternehmensphilosophie geschuldet, kurzfristig eher konservativ zu planen und dann positiv zu überraschen. Das Ebit-Jahresziel indes dürfte die entsprechende Konsensschätzung im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen lassen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:30 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,37 % und einem Kurs von 9,414 auf Tradegate (23. April 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um +11,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 53,40 Mrd..
Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -46,46 %/-14,33 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 6,90 Euro
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Community Beiträge zu Nokia - 870737 - FI0009000681
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Warum Nvidia 1 Milliarde Dollar in Nokia investiert hat !
Nokia profitiert:
- Zugriff auf Nvidias KI‑Chips und Software
- Einsatz von Nvidia‑Technik in neuen Mobilfunk‑Basisstationen
Nvidia profitiert:
- Nutzung von Nokias Netzwerk‑Know‑how für Rechenzentren
- Stärkung der eigenen Position im Bereich Netzwerk‑KI
Nvidia wird Großaktionär
Nvidia erhält durch die Kapitalerhöhung 166 Mio. neue Nokia‑Aktien zu 6,01 USD pro Stück und hält damit 2,9 % des Unternehmens.
Wird nicht das letzte Massaker sein.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-30/germany-weighs-paying-deutsche-telekom-to-replace-huawei-gear
Deutschland erwägt, öffentliche Mittel einzusetzen, um die Deutsche Telekom und weitere Netzbetreiber für den Austausch bereits verbauter Huawei‑Ausrüstung zu entschädigen; die Gesamtkosten des Umstiegs werden von mit den Gesprächen vertrauten Personen auf über 2 Milliarden Euro geschätzt.
Was diskutiert wird
- Im Gespräch ist, Mittel aus Verteidigungs‑ oder Infrastrukturhaushalten zu nutzen, um die Entfernung von Huawei‑Technik zu erstatten; eine endgültige Entscheidung gibt es noch nicht und Details können sich ändern.
- De facto käme dies einer öffentlich finanzierten Modernisierung von Teilen der deutschen Netze gleich, nachdem Netzbetreiber den politisch geforderten Rückbau aus Sicherheitsgründen lange kritisiert hatten.
Kontext und Fristen
- Deutschland hat gestaffelte Vorgaben beschlossen: Chinesische Komponenten müssen bis Ende 2026 aus den 5G‑Kernnetzen und bis Ende 2029 aus Funkzugangs‑ und Transportnetzen entfernt werden, im Einklang mit EU‑Sicherheitsbedenken.
- Betreiber wie Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland hatten sich zuvor verpflichtet, ab Ende 2026 bei neuen 5G‑Rollouts auf Huawei und ZTE zu verzichten, als Teil der Regelungen zu Hochrisiko‑Anbietern.
Kosten und Brancheneffekte
- Der Austausch wird auf über 2 Milliarden Euro veranschlagt; staatliche Unterstützung würde die Capex‑Belastung der Carrier mindern und die Umsetzung beschleunigen können.
- Befürworter sehen darin die Chance, die digitale Investitionslücke zu schließen und den Umbau für eine breitere Netzerneuerung zu nutzen.
Status und Unsicherheiten
- Die Gespräche laufen; es gibt keine formell bestätigte Finanzierungszusage, und Betreiber äußern sich nicht im Detail zu etwaigen Kompensationsplänen.
- Sekundärberichte stützen die Darstellung, betonen aber ebenfalls, dass es sich um Erwägungen ohne finalen Beschluss handelt.