UBS stuft Safran auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der Umsatz des Luftfahrt- und Rüstungsunternehmens habe die Konsensschätzung um 4,7 Prozent übertroffen, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Sowohl die Fertigung als auch das Wartungsgeschäft hätten dazu beigetragen./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 272EUR auf Tradegate (23. April 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 335

Kursziel alt: 335

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

