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    Novo Nordisk plant Zulassung der Ozempic-Tablette bei Kindern und Jugendlichen

    Für Sie zusammengefasst
    • Zulassung von Semaglutid für Kinder geplant
    • Einreichung in USA und EU in zweiter Jahreshälfte
    • Orales GLP-1 zeigte HbA1c Senkung bei 10–17 Jährigen
    Novo Nordisk plant Zulassung der Ozempic-Tablette bei Kindern und Jugendlichen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will nach positiven Studienergebnissen eine Zulassung wichtiger Diabetes-Präparate auch für Kinder und Jugendliche beantragen. Die entsprechenden Unterlagen für die Indikationserweiterung der Ozempic-Tablette und beim Medikament Rybelsus bei Diabetes Typ 2 sollen in der zweiten Jahreshälfte in den USA und der EU eingereicht werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bagsvaerd mit.

    Grundlage seien die Ergebnisse einer fortgeschrittenen Studie der Phase 3 mit dem Wirkstoff Semaglutid. Dieser ist Grundlage beider Medikamente. In den Tests zeigte sich, dass der über den Mund eingenommene Wirkstoff bei 10- bis 17-Jährigen nach 26 Wochen im Vergleich zu einem Placebo zu einer statistisch signifikanten stärkeren Senkung eines Blutzuckerwerts (HbA1c) führte. Auch war das Mittel gut verträglich. Laut Novo Nordisk wurde damit erstmals ein orales, auf dem Darmhormon GLP-1 basierendes Medikament auch bei Jüngeren getestet, für die bisher nur begrenzt Therapien zur Verfügung stünden.

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    Der Markt für Diabetes- und Adipositasmedikamente boomt derzeit, doch der frühere Marktführer Novo Nordisk war zuletzt zunehmend ins Hintertreffen gegenüber dem Konkurrenten Lilly geraten. Branchenbeobachter sehen daher in Innovationen wie Tablettenlösungen und der Erschließung neuer Patientengruppen wichtige Wettbewerbsfaktoren./tav/nas/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 785,8 auf Tradegate (23. April 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -3,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 113,16 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 9 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +648,84 %/+894,46 % bedeutet.




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