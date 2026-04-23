Novo Nordisk plant Zulassung der Ozempic-Tablette bei Kindern und Jugendlichen

Der Markt für Diabetes- und Adipositasmedikamente boomt derzeit, doch der frühere Marktführer Novo Nordisk war zuletzt zunehmend ins Hintertreffen gegenüber dem Konkurrenten Lilly geraten. Branchenbeobachter sehen daher in Innovationen wie Tablettenlösungen und der Erschließung neuer Patientengruppen wichtige Wettbewerbsfaktoren./tav/nas/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 785,8 auf Tradegate (23. April 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -3,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 113,16 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 9 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +648,84 %/+894,46 % bedeutet.