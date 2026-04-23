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    Canamera beschleunigt REE-Programm bei Turvolândia und erweitert Bohrprogramm um 20 %, nachdem Bohrloch TUV-AUG-014 3.255 ppm gesamte Seltenerdmetalloxide auf 13 m ab der Oberfläche ergab

    Canamera beschleunigt REE-Programm bei Turvolândia und erweitert Bohrprogramm um 20 %, nachdem Bohrloch TUV-AUG-014 3.255 ppm gesamte Seltenerdmetalloxide auf 13 m ab der Oberfläche ergab
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Edmonton, Alberta – 23. April 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTCQB: EMETF | FWB: 4LF0) („Canamera“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update hinsichtlich seines laufenden Schneckenbohrprogramms auf seinem Seltenerdmetallprojekt Turvolândia („Turvolândia“ oder das „Projekt“) im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, etwa 200 km nordöstlich von São Paulo, bereitzustellen.

     

    Bis dato hat das Unternehmen 83 Bohrlöcher auf insgesamt 969 m eines bereits zuvor geplanten, 1.000 m umfassenden Programms abgeschlossen. Der Schwerpunkt der Bohrarbeiten lag auf drei definierten Rastergebieten, gefolgt von regionalen Wildcat-Bohrungen in den restlichen Teilen des Konzessionsgebiets. Angesichts vielversprechender erster Analyseergebnisse hat Canamera beschlossen, das Programm auf insgesamt 1.200 m zu erweitern, wobei der Schwerpunkt der zusätzlichen Bohrungen auf der Erweiterung des östlichen Rasterbereichs liegt, um die Kontinuität der bis dato identifizierten Mineralisierung zu bewerten. Siehe Abbildung 1: Bohrplan für Turvolândia mit den Standorten der bereits abgeschlossenen und geplanten Bohrlöcher.

     

    „Turvolândia bestätigt unsere Explorationshypothese, zumal Bohrloch TUV-AUG-014 3.255 ppm gesamte Seltenerdmetalloxide auf 13 m ab der Oberfläche sowie einen Spitzengehalt von 6.431 ppm gesamte Seltenerdmetalloxide ergab. Die entsprechenden Details wurden am 11. März 2026 bekannt gegeben“, sagte Brad Brodeur, CEO von Canamera Energy Metals Corp. „Diese Ergebnisse rechtfertigen ein erweitertes Programm und wir haben die Schneckenbohrungen daher von 1.000 m auf 1.200 m erhöht. Die am 20. April 2026 bekannt gegebene endgültige Vereinbarung, der zufolge USA Rare Earth Inc. (NASDAQ: USAR) die Serra Verde Group – Betreiber der einzigen produzierenden Seltenerdmetallmine Brasiliens – für etwa 2,8 Milliarden USD erwerben wird, unterstreicht das Ausmaß der M&A-Aktivitäten, deren Schwerpunkt zurzeit auf der brasilianischen Ionenadsorptions-Ton-REE-Produktion liegt, sowie die strategische Rolle, die diese Lagerstättenklasse in den westlichen Lieferketten für kritische Minerale voraussichtlich spielen wird. Canamera positioniert ein brasilianisches, mehrere Projekte umfassendes Ionenadsorptions-Ton-REE-Portfolio auf diesem Markt.“[1]

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