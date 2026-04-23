RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Analyst Ben Bathurst verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung darauf, dass sich die Volatilität in allen Anlageklassen erhöht habe. Zudem hob er hervor, dass sich das Wachstum im Vergleich zum vierten Quartal 2025 in allen Geschäftsbereichen beschleunigt habe. Auch das Wachstum des Abonnementgeschäfts habe dazu beigetragen, dass der britische Börsenbetreiber die Erwartungen übertroffen habe./ck/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:53 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:53 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 115,5EUR auf Tradegate (23. April 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Bathurst

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 135,00 £ , was eine Steigerung von +36,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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