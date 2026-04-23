JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi nach Quartalszahlen des Pharmakonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Umsatz habe vor allem dank Dupixent positiv überrascht, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Aber auch die Ergebniskennziffern des Pharmakonzerns lägen über den Erwartungen./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 83,43EUR auf Tradegate (23. April 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

