Thermo Fisher: Aktie des Laborausrüsters vor bewegenden Zeiten!

Jetzt hat Thermo Fisher frische Zahlen auf den Tisch gelegt.

Die Aktie von Thermo Fisher tut sich momentan schwer. Sie liegt unter der 200-Tage-Linie und rund 20 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Mittelfristig sieht es nach Erholung aus, weil Käufe in der Zone zwischen 480 und 500 US-Dollar die Aktie gesützt haben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) im ersten Quartal lag mit 5,44 US-Dollar um 0,20 US-Dollar über den Erwartungen. Der Umsatz von 11,01 Milliarden US-Dollar (+6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) übertrifft die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten um 150 Millionen US-Dollar.

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Der verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) stieg im ersten Quartal um 11 Prozent auf 4,43 US-Dollar. Die bereinigte operative Marge betrug 21,8 Prozent, verglichen mit 21,9 Prozent im ersten Quartal 2025.

Die Zahlen sind gut, das Umsatzwachstum stimmt bei dem Laborausrüster.

Die Geschäftszahlen leiten aber noch keine Erholung für die Anteilsscheine ein: Die Aktie verliert im frühen Handel rund 5 Prozent, trotz verbesserten Umsatzes und gestiegener Marge.

Hier mag den Anlegern der Wachstumsturbo fehlen. Insgesamt schneidet das Unternehmen aber mehr als solide ab. Die Geschäftszahlen machen Thermo Fisher zu einem interessanten Kandidaten für die Watchlist.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Thermo Fisher Scientific Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,39 % und einem Kurs von 420EUR auf Tradegate (23. April 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.

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