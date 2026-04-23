ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Befesa auf 46 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Befesa-Kursziel von 42 auf 46 Euro an
- Höhere Preise kompensieren höhere Energiekosten
- Calvet erwartet für 2026 zunehmend Optimismus
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Höhere Preise dürften den Gegenwind durch höhere Energiekosten kompensieren, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag in einem Ausblick auf das erste Quartal und das Gesamtjahr des Industrie-Recylers. Für 2026 ist er zunehmend optimistisch./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 34,70 auf Tradegate (23. April 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um -0,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Befesa bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..
Befesa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +3,75 %/+32,56 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 46 Euro
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Community Beiträge zu Befesa - A2H5Z1 - LU1704650164
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Befesa steigert bereinigtes EBITDA um 14% auf ein Allzeithoch von 243 Mio. € und erzielt Rekord beim operativen Cashflow
Befesa mit gutem Ergebnis in 2025. Die niedrigeren Investitionen ermöglichen zukünftig höhere Gewinne. Und die Gewinnentwicklung ist essentiell für die Entwicklung des Aktienkurses. Einziger Schönheitsfleck ist der steigende Zinkschmelzlohn, aber sein Einfluss bleibt bis zur Veröffentlichung der Prognose für 2026 abzuwarten.
So ist es. Gerade laufen Stahltitel super. Der Markt vergisst aber Befesa, die mit Stahlstaub Geschäft machen, dessen Preise auch anziehen werden