UBS hebt Ziel für Befesa auf 46 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 34,70 auf Tradegate (23. April 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um -0,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Befesa bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..

Befesa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +3,75 %/+32,56 % bedeutet.