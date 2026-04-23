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    Verkaufswelle

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    Kryptomarkt im Rückwärtsgang – Geopolitik belastet Bitcoin, Ethereum und XRP

    Nach der jüngsten Rallye dreht der Kryptomarkt wieder ins Minus. Geopolitische Spannungen und wachsende Unsicherheit lassen die Stimmung kippen.

    Verkaufswelle - Kryptomarkt im Rückwärtsgang – Geopolitik belastet Bitcoin, Ethereum und XRP
    Foto: Dall-E

    Der Kryptomarkt zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer. Bitcoin notiert 0,9 Prozent tiefer bei 77.440 US-Dollar und entfernt sich damit weiter von seinem jüngsten Hoch über 79.000 US-Dollar. Auch die großen Altcoins geraten unter Verkaufsdruck: Ethereum und Solana verlieren jeweils 3,2 Prozent und führen die Liste der schwächsten Top-Coins an. XRP fällt um 2,8 Prozent, während BNB 1,7 Prozent nachgibt.

    Insgesamt sinkt die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptosektors um 1,2 Prozent auf rund 2,58 Billionen US-Dollar. 93 der 100 größten Kryptowährungen notieren im Minus.

    Geopolitische Unsicherheit belastet Märkte

    Auslöser der aktuellen Schwäche sind zunehmende geopolitische Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Berichte, wonach Teheran ein mögliches Friedensabkommen infrage stellt, solange eine US-Seeblockade bestehen bleibt, haben die Risikobereitschaft der Anleger deutlich gedämpft.

    Die fragile Waffenruhe, die von Donald Trump verlängert wurde, steht damit erneut auf der Kippe. Gleichzeitig wurde eine geplante Reise von JD Vance nach Islamabad abgesagt, nachdem der Iran keine Delegation entsenden wollte. Laut der Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, gibt es bislang keine feste Frist für ein iranisches Angebot.

    Liquidationen verstärken Abwärtsbewegung

    Der Rückgang der Kurse führte zu erheblichen Liquidationen im Derivatemarkt. Innerhalb kurzer Zeit wurden Positionen im Wert von rund 278 Millionen US-Dollar zwangsweise geschlossen. Vor allem stark gehebelte Trader mussten ihre Engagements vorzeitig auflösen, was den Verkaufsdruck zusätzlich verstärkte.

    Schwache Marktbreite trotz Bitcoin-Stärke

    Auffällig ist die Divergenz innerhalb des Kryptomarktes. Während Bitcoin auf Wochensicht noch rund 4 Prozent im Plus liegt, bewegen sich die meisten anderen großen Coins kaum oder sogar im Minus. Ethereum und Solana verzeichnen sogar negative Wochenentwicklungen.

    Marktbeobachter sehen darin ein Warnsignal: Wenn eine Rallye hauptsächlich von einem einzelnen Asset getragen wird, deutet dies häufig auf eine schmale Marktteilnahme hin.

    Entscheidende Marke im Blick

    Technisch rückt nun eine kritische Schwelle in den Fokus. Sollte Bitcoin unter die Marke von 76.000 US-Dollar fallen, könnte das jüngste Hoch bei 79.388 US-Dollar als lokales Top bestätigt werden. Für eine nachhaltige Erholung wären laut Marktteilnehmern entweder Fortschritte in den geopolitischen Verhandlungen oder eine deutliche Verbesserung der Marktstruktur erforderlich.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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